Alegeri finale Moldova 2024. Maia Sandu si Alexandr Stoianoglu se luptă, astăzi, pentru funcția de președinte al statului

Republica Moldova organizează astăzi turul 2 al alegerilor prezidențiale. Maia Sandu si Alexandr Stoianoglu se luptă astăzi pentru voturile moldovenilor. Urnele se vor închide la ora 21.00, iar primele rezultate parțiale vor fi publicate la scurt timp după acest moment.

Alegeri prezindențiale Republica Moldova 2024

Peste 2,7 milioane de cetăţeni cu drept de vot sunt aşteptaţi astăzi la urne pentru a alege viitorul președinte al Republicii Moldova. Cetățenii moldoveni au de ales între actuala președintă proeuropeană Maia Sandu și fostul procuror Alexandr Stoianoglo. Acesta este susținut de partidele și rețelele proruse, deși se declară a fi tot proeuropean.

În primul tur al alegerilor, Maia Sandu a obţinut 42,49% din voturi, în timp ce socialistul Alexandr Stoianoglo a fost votat de 25,95% dintre alegători. Citește și Prima reacției a Rusiei după primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Atac dur la adresa Maiei Sandu

Alexandr Stoianoglo a votat pentru ”o Moldovă care nu stă cu o mână întinsă”

Alexandr Stoianoglo, candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, a votat duminică dimineață pentru ”o Moldovă care nu stă cu o mână întinsă”. În plus, s-a declarat total împotriva fraudării scrutinului electoral și a cerut organelor abilitate să pedepsească orice astfel de tentativă.

„Eu sunt categoric împotriva coruperii, fraudării alegerilor. Eu consider că alegerile sunt un proces democratic la care trebuie să acceadă toţi cetăţenii Republicii Moldova. Eu niciodată nu am participat la cumpărarea voturilor şi nu participă la cumpărarea voturilor nici partidul care mă susţine în aceste alegeri (…) Eu am anunţat de multe ori că nu am relaţie nici cu Kremlinul, nici cu reprezentanţii altor state, nici cu serviciile speciale şi, dacă aţi observat, până acum nu au apărut astfel de informaţii că eu am astfel de relaţii. Sunt o persoană care promovează numai interesele Republicii Moldova”. Citește și Cristian Tudor Popescu, despre referendumul din Republica Moldova:”Mulți moldoveni au vândut țara. Lui Putin”

Împreună cu familia mea am votat pentru Moldova liberă, stabilă, prosperă, o Moldovă care respectă oamenii săi, indiferent de etnie, limba vorbită, religie, viziuni politice, o Moldovă care nu stă cu o mână întinsă, dar dezvoltă în armonie relaţiile şi cu Estul şi cu Vestul”, a declarat candidatul PSRM.

Pe de altă parte, Curtea Constituţională de la Chişinău a validat pozitiv, joi, cu 50,46% din voturile exprimate, rezultatele referendumului privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, desfăşurat duminica trecută. Persoanele cu drept de vot fuseseră chemate să răspundă la întrebarea: „Susţineţi modificarea Constituţiei în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?”.