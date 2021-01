Mircea Radu a spulberat misterul. Ce se întâmplă cu emisiunea lui de la TVR, în 2021

Mircea Radu a spulberat misterul și a anunțat ce se întâmplă cu emisiunea lui de la TVR, în 2021. Ce spune îndrăgitul prezentator despre Down The Road-Aventura, citiți în articolul de mai jos.

Ce se întâmplă cu emisiunea lui Mircea Radu de la TVR 1. Anunțul prezentatorului despre Down The Road-Aventura

Mircea Radu a spulberat misterul și a anunșat ce se va întâmpla cu emisiunea lui de la TVR, în acest an, scrie libertateapentrufemei.ro. Astfel, celebrul prezentator TV spune că ar putea reveni la TVR cu un nou sezon al reality-show-ului Down The Road – Aventura, în care sunt implicați tineri ce suferă de boala sindromul Down.

”Televiziunea Română își dorește programe cu potențial, așa cum e Down The Road – Aventura, și probabil că programul ar putea avea loc în grila lui 2021. Dar – și asta trebuia s-o zic în primul rând – această revenire depinde de mulți alți factori”, a declarat Mircea Radu.

Mircea Radu, schimbat de showul de la TVR

Mircea Radu povestește că emisiunea l-a schimbat pe interior și a dat un exemplu trait la Down The Road – Aventura. ”Unul dintre participanţi mi-a spus, la o seară în jurul focului, când i-am întrebat ce înseamnă să trăieşti cu sindromul Down, că atunci când era mic, când era în şcoală, era umilit şi era bătut de ceilalţi copii, cei normali, ca noi.

Şi era atât de umilit încât i se băgau ghemotoace de hârtii în gură. Şi atunci l-am întrebat: Ai iertat?. Şi mi-a zis Da. Din felul în care m-a privit atunci, mi-am dat seama că nu mă minte. Ceea ce vreau să vă spun este că eu trăiesc printre oameni normali şi totuşi nu ştiu unul care să uite şi să ierte. Copiii aceştia m-au învăţat pe mine ce este iertarea”.

Mircea Radu, despre copiii săi

Mircea Radu mai spune că în urma acestei emisiuni are o altă abordare în a-și crește și educa copiii. ”Oamenii trebuie văzuți, nu judecați, prin rezultatele a ceea ce știu să facă, a ceea ce spun și cum spun, a comportamentului lor, nu a afecțiunilor de care suferă. Încerc să stau cât pot de mult cu ei – o situație cam rar întâlnită la cei care au profesii cum e a mea – și îi țin sub o atentă observație (râde), tocmai pentru a fi cât mai puțin surprins.

Sigur că diferența între copilăria mea și cea a copiilor mei e uriașă, ca cea unor ființe de pe planete diferite, începând de la felul în care se face școală până la posibilitatea de a călători, de exemplu. Încerc totuși să păstrez pentru ei felul sănătos în care eu mâncam”, a mai spus Mircea Radu.