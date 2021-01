Ce boală are Mircea Radu. Puțini oameni știau prin ce momente grele trece

S-a aflat de ce boală suferă Mircea Radu. Puțini oameni știu prin ce momente grele trece. Ce se întâmplă cu omul de televiziune, citiți în articolul de mai jos.

Mircea Radu se confruntă cu o boală gravă. Trăiește un coșmar permanent din cauza durerilor

S-a aflat că Mircea Radu suferă de o boală groaznică, care se manifestă cu multe dureri. Omul de televiziune a dezvăluit problemele cu care se confruntă din cauza acestei afecțiuni, precum și despre durerile pe care este nevoit să le suporte.

Astfel, Mircea Radu a dezvăluit pe propriul blog că se confruntă cu o spondiloza cervicală. Chiar dacă spondiloza cervicală nu pare o boală gravă, aceasta este, de cele mai mulote ori, foarte dureroasă.

De la ce apare boala de care suferă Mircea Radu

Spondiloza cervicală apare, de obicei, odată cu înaintarea în vârstă, dar nu neapărat și este practic o degenerare a coloanei vertebrale. De asemenea, de curând, Mircea Radu le-a povestit tuturor pe blogul personal cum îl afectează boala și prin ce momente de coșmar trece.

”Noapte grea, cu somn întrerupt din cauza spondilozei cervicale de care sufăr. Am coborât în bucătărie şi am umblat în raftul cu medicamente – ştiam unde e dar nu m-am uitat în el niciodată – am găsit pastile de toate felurile, mici, rotunde, lunguieţe, colorate pentru afecţiuni care nu mi-ar fi trecut prin cap că există.

Coșmarul prin care trece Mircea Radu

Am înghiţit paracetamol cu apă de la robinet – s-o laşi să curgă mai mult dacă vrei mai rece» am auzit în minte vocea asta familiară, de demult, din copilăria mea. M-am aşezat în pat, pe spate, aşteptând cu ochii deschişi ameţelile şi amorţeala pentru că, din ce am citit, spondiloza nu vine niciodată singură”, a scris Mircea Radu pe blogul personal.

Pe de altă parte, Mircea Radu a fost personajul principal într-un scandal de proporții în TVR. Colegii i-au cerut concedierea și se discuta demiterea sa. Mircea Radu, însă, a încercat să clarifice lucrurile și a spus ce crede el, cum vede el situația.

Mircea Radu nu mai este șeful comunicării la TVR

Mircea Radu le-a explicat fanilor săi virtuali de pe pagina sa de Facebook că nu va mai fi șef al comunicării din TVR. Realizatorul de emisiune nu a vrut să ofere prea multe informații cu privire la retragerea lui din funcție.

”Știți bancul cu nu a fost Volgă ci bicicletă și nu i s-a dat ci i s-a luat?’. Așa și cu știrea apărută acum, într-o anumită parte a presei’ (mor după formularea asta), că voi fi concediat din TVR.

Mircea Radu crede că s-a făcut înțeles

Pe scurt, e așa: cu ceva timp în urmă, eu am cerut să fiu eliberat din funcția pe care o am, de șef al comunicării TVR. Argumentele mele au fost, cred, înțelese și acceptate. Acum, la 31 Decembrie, doar îmi expiră mandatul. Real și pentru cine vrea să înțeleagă, așa stau lucrurile. Pentru cine bate câmpii și crede în zâne, n-am timp”, a scris Mircea Radu pe Facebook.