Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu sunt iar la cuțite. Ce vorbe dure și-au aruncat în public

Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu sunt iar la cuțite. Cei doi mari antrenori au obținut performanțe remarcabile la cârma echipei naționale. Acum, motivul disputei este tocmai problema viitorului ocupant al băncii tricolorilor, după Mirel Rădoi. În conflict a intrat și fostul internațional, Dorin Mateuț, care a jucat sub comanda amândurora. Reacția acestuia a fost consemnată, în exclusivitate, de Playsport.

Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu sunt două nume uriașe pentru fotbalul românesc. Ambii au condus naționala, ambii au avut rezultate deosebite. Primul, într-un mandat de 4 ani, a adus calificarea la Euro 1984, după 14 ani de la ultimul turneu final al tricolorilor. Celălalt, cu mai multe mandate ce însumează peste un deceniu. A fost cel care. printre altele, a condus „Generația de Aur” la Cupa Mondială din 1994, din SUA. Dar unul e un simbol pentru Dinamo, altul pentru Steaua. Acum, disputa dintre ei a pornit de la afirmațiile lui Il Luce despre posibilul înlocuitor al lui Mirel Rădoi ca selecționer.

Mircea Lucesc a declarat că l-ar propune pe italianul Marco Rossi, antrenorul actual al Ungariei. Anghel Iordănescu a reacționat dur la ideea respectivă.

Marco Rossi este un fost jucător de-ai mei, nu mă surprinde ce realizări are, un băiat foarte inteligent. Am o relație specială cu el, am rămas în contact cu el, e un tip preocupat să facă performanță. L-aș vrea antrenor la naționala României, e un băiat serios, ar merita. E important să știi să te adaptezi culturii respective, jucătorilor de la națională, dar are o seriozitate în pregătirea meciurilor”, a spus Lucescu la Telekom Sport.