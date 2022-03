Mircea Lucescu și-a ajutat jucătorii de la Kiev. Cum le-a salvat rudele de războiul din Ucraina

Mircea Lucescu și-a ajutat jucătorii de la Kiev. Antrenorul român al campioanei Ucrainei a scăpat după un drum cu peripeții din infernul declanșat în țara vecină de invazia militară a Rusiei. Il Luce a reușit să ajungă în București, la adăpost, dar nu s-a mulțumit doar cu acest lucru. Tehnicianul care a antrenat aproape 14 sezoane în Ucraina a făcut tot posibilul să ajute jucătorii rămași acolo să ajungă, împreună cu familiile lor, în siguranță, în țara noastră.

Mircea Lucescu și-a ajutat jucătorii de la Kiev. Tehnicianul de 76 de ani a văzut multe la viața lui, dar acum a fost nevoit să aleagă o cale de scăpare din „cleștele” de foc în care Rusia încearcă să zdrobească Kievul și Ucraina, în general. Il Luce, surprins de declanșarea războiului în cantonamentul lui Dinamo Kiev de lângă capitala Ucrainei, a reușit să ajungă în România, după un drum periculos cu mașina.

Am ajuns la granița cu Moldova, unde erau cozi interminabile. Și acolo am văzut scene urâte, cu bărbați care însoțeau femei și copii până la graniță, asigurându-se că trec și apoi revenind. Acolo îți dai seama cu adevărat de drama războiului”, a declarat Mircea Lucescu, într-un interviu acordat publicației italiene Gazzetta dello Sport .

„Au fost șaptesprezece ore grele între vamă și punctele de control. Ca să ieșim din oraș mergeam înainte cu 7km/h, străzile erau blocate de mașinile celor care fugeau. După ce am ieșit din Kiev, am început să o luăm pe drumuri secundare, în timp ce pe drum ne-am întâlnit cu convoaiele de soldați care se îndreptau spre sud, pentru că între timp începuseră bombardamentele de la Marea Neagră.

Mircea Lucescu nu s-a mulțumit, însă, cu asigurarea siguranței doar pentru propria persoană. El a intervenit pe lângă mai multe federații, inclusiv FRF, pentru a-i aduce în România pe fotbaliștii străini de la Dinamo Kiev și Sahtior Donetk. La începutul săptămânii, 13 sud-americani de la cele două echipe, însoțiti de famiile lor, au ajuns în România, fiind așteptați la graniță de o delegație a Federației Române de Fotbal. Ulterior, fiecare a putut pleca spre țara natală.

„După ce am ajuns la București, am vorbit cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Am vrut să facilităm ieșirea altor jucători străini din Ucraina, nu doar a celor de la Dinamo Kiev. Eram obligat moral să fiu aproape de acei copii.

Mai ales sud-americanii, pe care i-am adus aici şi apoi au plecat din nou. Le-am urmărit călătoria pas cu pas, cu Junior Moraes, atacantul de la Şahtior, care a condus lotul. Îi mulţumesc pentru puterea de care a dat dovadă. Le mulţumesc şi lui Ceferin (n.r. – preşedintele UEFA, Alexander Ceferin) şi preşedinţilor federaţiilor din Ucraina, Moldova şi România”, a mai spus Lucescu pentru publicația citată.