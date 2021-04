Mircea Lucescu s-a enervat pe un român. Nu mai are viață lângă el

Mircea Lucescu s-a enervat din cauza unui român și a luat atitudine rapid. Ce a făcut cunoscutul antrenor pentru un jucător de la Dinamo Kiev? Iată mărturiile fostului sportiv despre incidentul petrecut recent!

Mircea Lucescu a anunțat recent că urmează să renunțe la fotbalistul român Tudor Băluță după doar două meciuri prinse în sezonul în curs. Din păcate, mijlocașul a avut probleme cu accidentările, iar antrenorul său a hotărât să renunțe la el și să-i ureze succes pe mai departe.

În urma ultimei decizii, Băluță urmează să se întoarcă în Anglia, la Brighton & Hove. Amintim că cel din urmă a fost cumpărat de clubul britanic cu 3 milioane de euro de la Viitorul Constanța.

„A fost accidentat, a făcut operație, a avut o fractură, de abia de foarte puțin timp, de vreo 2-3 zile, și a scos aparatul ăla care l-a… Avut ghinion, mare ghinion. Bineînțeles că nu va mai juca până la sfârșit și bineînțeles că și-a încheiat anul aici.

Nu pot decât să-i doresc să aibă parte de un club care să-l înțeleagă și el să înțeleagă clubul. Şi mai rămâne să fie sănătos. Nu, nu, nu. În niciun caz nu mai rămâne”, a detaliat Lucescu pentru Telekom Sport.

Legendarul sportiv are sub îndrumare echipa care se bucură în aceste clipe de o victorie uriașă. Dinamo Kiev s-a impus la limită în episodul 192 din „Klasychne Derby”, în meciul cu Șahtior Donețk, scor 1-0.

Astfel, Lucescu a câștigat duelul tactic cu Luis Castro. Echipa seniorului are un avans de 10 puncte în fruntea clasamentului, iar antrenorul rivalei s-a resemnat că titlul din acest an ar putea merge pe Valeriy Lobanovskyi.

„Da, Șahtior a pierdut această luptă. Înțelegem perfect că nu am contat în atac, mai ales că am avut probleme în defensivă. Marlos și Solomon ar fi trebuit să se infiltreze în apărarea lor, dar nu totul a mers cum ne-am dorit. Adversarul a avut ocazia să se apere fără să lase spații în defensivă. A fost un joc tactic fără mari ocazii pentru ambele echipe, așa cum și-a dorit Dinamo Kiev. Nu am reușit să găsim pasa decisivă și să le desfacem apărarea. Și factorul psihologic a intrat în joc. Dinamo avea un avantaj de 7 puncte, în timp ce noi trebuia să reducem diferența. Practic noi am avut un meci decisiv, în timp ce ei l-au tratat ca pe oricare altă partidă. Cred că s-a încheiat campionatul”

Luis Castro (Sursa: NSC Olimpiskiy)