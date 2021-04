Mircea Lucescu, erou în Ucraina. Le-a dat peste nas tuturor, din nou

Mircea Lucescu le-a dat peste nas tuturor. Ce a făcut românul și care sunt previziunile specialiștilor în privința campionatului din etapa viitoare? Ce se întâmplă în primul sezon de când sportivul a venit la cârma echipei din capitala Ucrainei?

Fanii lui Mircea Lucescu, în extaz! Ce a făcut românul în Ucraina?

Mircea Lucescu surprinde cu reușita sa! Acesta este doar la un pas de a câștiga titlu cu Dinamo Kiev în primul sezon de la venirea sa la conducerea echipei din capitala Ucrainei. Amintim că în această seară Dinamo Kiev s-a impus pe terenul marii rivale Şahtior Doneţk, scor 1-0.

Antrenorul a vorbit despre meciul perfect făcut de elevii săi, subliniind că acesta a fost din punct de vedere tactic unul foarte echilibrat. Organizarea a fost la ea acasă, toate zonele au fost blocate, iar adversarii n-au avut nici măcar o ocazie să spere la câștig.

Cu toate astea, sportivul a declarat că ceea ce s-a întâmplat pe teren nu a fost spectaculos, iar cheia pentru o victorie este categoric organizarea defensivei impecabile. Soarta dintre Derby-ul Șahtior Donețk – Dinamo Kiev s-a aflat la minutul 34, cu ajutorul lui De Pena.

Echipa dirijată de Lucescu a ajuns la șapte etape la rând cu victorie în Ucraina, bucurându-se de un sezon de vis, cu 17 victorii, patru remize și doar un singur eșec în cele 22 de etape disputate până la moment. De asemenea, clubul se bucură și de câștigul Supercupei.

„Dacă ar fi câștigat, Șahtior ne-ar fi făcut viața grea pe acest final de sezon. Din punct de vedere tactic, jocul a fost foarte echilibrat, nu s-a văzut nicio diferență. Noi ne-am organizat foarte bine în apărare, am blocat toate zonele și Șahtior nu a avut nici măcar o ocazie. Nu a fost deloc un joc spectaculos, dar așa se întâmplă atunci când în joc este soarta unui titlu național. Ca să câștigi un titlu ai nevoie de o organizare defensivă impecabilă. Este o victorie extrem de importantă”

Mircea Lucescu (Sursa: Sport.ua)

Răspunsul misterior al antrenorului despre viitorul la Dinamo Kiev

„Mă gândesc la meciul de sâmbătă. Vom vedea apoi ce se va întâmpla. Sunt profesionist. Am vrut să revin și să demonstrez. Dinamo Kiev m-a contactat, iar eu am acceptat. Fanii lui Șahtior nu au fost bucuroși, dar ceea ce am realizat acolo, toate emoțiile și toate sentimentele rămân.

Restul este parte din fotbal. Încă sunt fani care mă contestă și luptă împotriva mea. Este chiar mai bine. Atrag atenția comunității fotbalului”, a detaliat acesta pentru tuttomercatoweb.com.