Mircea Lucescu, mesaj omologilor din Kiev în plin război. Tehnicianul român al campioanei din țara vecină a ajutat, pe toate căile, fotbalul și fotbaliștii din Uraina, după invazia militară a Rusiei. Il Luce a mijlocit refugierea jucătorilor străini de la Dinamo Kiev și Sahtior Donețk, dar și primirea echipei U19 a clubului unde antrenează la baza FCSB din Berceni. Mircea Lucescu are și o propunere pentru ca naționala Ucrainei să își poată juca șansa în barajul de calificare la Cupa Mondială 2022.

Mircea Lucescu, mesaj omologilor din Kiev în plin război. Tehnicianul român al campioanei Ucrainei a ajuns la adăpost, în România, la două zile de la începutul invaziei militare a Rusiei în Ucraina. Il Luce a povestit că a parcurs drumul către țară, timp de 17 ore, cu o mașină.

Mircea Lucescu (76 de ani) a făcut „cunoștință” cu începutul războiului, în 24 februarie, într-un mod ce i-a rămas întipărit în memorie. Inițial, tehnicianul român de la Dinamo Kiev, a crezut că e vorba de un fenomen meteo neobișnuit pentru luna în care se afla.

„M-am trezit în mijlocul nopții și m-am gândit: „Ce e cu vremea asta? Tunete de furtună în februarie? Am auzit un zgomot lung, iar sunetul era înfricoșător. Dimineața, alarma m-a trezit din nou. Atunci am aflat ce se întâmplă, de fapt. Era o stare de panică peste tot”, a povestit Lucescu într-un interviu acordat The Guardian.