Mircea Lucescu, atac dur la „granzii” Europei: „S-au eschivat”. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul lui Dinamo Kiev

Mircea Lucescu, atac dur la „granzii” Europei. Tehnicianul de la Dinamo Kiev a participat cu echipa sa la un „turneu pentru pace” prin Europa. Campioana Ucrainei a întâlnit mai multe echipe în cadrul unor meciuri amicale caritabile, printre care și CFR Cluj. Dar în programul inițial al grupării lui Mircea Lucescu erau trecute și formații imense, ca PSG, Barcelona sau Manchester City care n-au mai răspuns apelului făcut de echipa din Kiev.

Mircea Lucescu, atac dur la „granzii” Europei. Pe fondul războiului din Ucraina, Il Luce a reușit să-și reunească jucătorii de la Dinamo Kiev în București. Tehnicianul de 76 de ani s-a implicat activ în aducerea acestora departe de ororile invaziei militare ruse în țara vecină.

În ciuda situației dificile, cu campionat anulat și „exilați” în alte țări, Mircea Lucescu nu-și pune problema să renunțe la banca tehnică a celor din Kiev.

„Am contract până în 2024, deocamdată nu pot să las echipa în haosul ăsta. Oferte există, foarte serioase… Am avut și de la Fenerbahce! Dar momentan lucrurile nu mai sunt valabile.

Eu nu pot să las Dinamo Kiev în situația asta. Pentru nimic în lume. Ar fi un semn de lașitate. Plus de asta eu am trecut prin toate în fotbal. Și prin războaie… Dar niciodată n-am trecut printr-o situație în care să joc în competiții europene fără să am meciuri în campionat. Acum este vorba de un alt timp de organizare. Am nevoie de un meci la nivel important în fiecare săptămână”, a declarat Il Luce în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.