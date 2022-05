Mircea Lucescu a anunțat unde va antrena în sezonul viitor. Antrenorul român e categoric

Mircea Lucescu a anunțat unde va antrena în sezonul viitor. Antrenorul român de la Dinamo Kiev trece printr-o situație neobișnuită după ce echipa sa a fost nevoită să se „autoexileze” din Ucraina în condițiile agresiunii militare a Rusiei. După efectuarea unui „turneu pentru pace” prin Europa, Mircea Lucescu e categoric în privința viitorului său în următorul sezon.

Mircea Lucescu a fost foarte vehement în privința agresiunii militare a Rusiei, care a răvășit nu doar fotbalul, ci pși milioane de destine din țara vecini.

Mircea Lucescu s-a reunit cu elevii săi în România, apoi au plecat într-un „turneu pentru pace” în cadrul căruia au susținut mai multe meciuri amicale caritabile. În acest timp, federația de la Kiev a decis ca titlul să nu se acorde în acest an, în condițiile în care campionatul a fost suspendat din cauza situației din țară. În această situație, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev vor juca, totuși, în Champions League, fiind ocupantele primelor două locuri în momentul deciziei federației.

Mircea Lucescu a declarat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe gsp.ro că a primit cîteva oferte în această perioadă, dar că nu are de gând să plece de la Dinamo Kiev.

„Am contract până în 2024, deocamdată nu pot să las echipa în haosul ăsta. Oferte există, foarte serioase… Am avut și de la Fenerbahce! Dar momentan lucrurile nu mai sunt valabile.

Eu nu pot să las Dinamo Kiev în situația asta. Pentru nimic în lume. Ar fi un semn de lașitate. Plus de asta eu am trecut prin toate în fotbal. Și prin războaie… Dar niciodată n-am trecut printr-o situație în care să joc în competiții europene fără să am meciuri în campionat. Acum este vorba de un alt timp de organizare. Am nevoie de un meci la nivel important în fiecare săptămână”, a declarat Il Luce potrivit sursei citate.