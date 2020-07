Mircea Lucescu a decis să renunțe la dușmănie. Împăcare istorică în fotbalul românesc

Anul trecut, în fotbalul românesc se declanșa un scandal mare, ce s-a lăsat cu acuze și replici dure, și de-o parte și de alta. Personajele implicate în scandalul din 2019, erau ”Il Luce” și fostul său elev, Mircea Rednic.

Febra scandalului dintre Mircea Lucescu și Mircea Rednic s-a ridicat la cote alarmante, după o decalrație dată de Rednic în presa de sport a vremii, în care fostul elev al titratului antrenor, îl critica dur, pe fondul unor acuze aduse fiului acestuia la plecarea de pe banca Rapidului și înlocuirea sa cu Răzvan Lucescu. la acel moment Rednic declara că „Nea Mircea n-a ajutat pe nimeni în viața lui! În loc să mă ia în Italia, a adus un jucător care era retras de un an!”. În cele din urmă, în iunie 2019, cei doi se întâlneau și se împăcau, îngropând securea războiului.

Reacția fostului său antrenor, Mircea Lucescu, a venit imediat, acesta aducându-i aminte lui Mircea Rednic și asumându-și afirmațiile prin care stipula ideea că el este cel care l-a adus în fotbalul de prima linie.

„Pe Rednic l-am luat la 17 ani (n.r – la Corvinul Hunedoara), ce mare jucător era la 17 ani?! Și l-am promovat după ce a dat autogol și era să pierdem promovarea în Divizia A. Dacă există un jucător pe care l-am ajutat în carieră cel mai mult, pe Mircea l-am ajutat!

Că la 17 ani l-am titularizat la Hunedoara, l-am băgat în echipa națională imediat cum am ajuns, la Dinamo l-am dus, la Standard Liege eu l-am dus, că semnasem cu Standard în 1991 și am condiționat instalarea ca antrenor cu prezența lui și a lui Andone. Rednic ar trebui să-mi pupe și picioarele pentru ce am făcut eu pentru el! N-a fost fotbalist rău, dar când a venit la Dinamo îl huiduiau toți, îl fluierau toți, nu știam pe unde să-l mai pun, pe ce poziție să-l mai reprofilez, mijlocaș, fundaș. Și l-am făcut și căpitan de echipă ca să-l readuc în prim plan”, spunea Lucescu.