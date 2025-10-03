Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV

Adrian Cucu s-a născut pe 4 ianuarie 1977, la Sibiu, și este absolvent al Facultății de Litere, secția Teatru, promoția 1999, în clasa profesorilor Cristina Pardanschi și Cornel Răileanu. Din anul 2000 face parte din echipa Teatrului Național din Cluj, iar în ultimii ani îl vedem în aproape toate filmele lui Mircea Bravo, dar și în clipurile amuzante pe care acesta le publică constant în mediul online. Adrian a fost, de fapt, primul actor profesionist care i s-a alăturat lui Mircea, iar încrederea și sprijinul său l-au propulsat atât pe micile, cât și pe marile ecrane, cel mai recent în „Vecina” – o producție inspirată din povestea reală a Doinei, femeia cu care nu ți-ai dori să locuiești în bloc. Într-un interviu plin de umor, Adrian ne-a dezvăluit istoriile sale cu vecinii problematici și ne-a povestit cum a fost să-l interpreteze pe Popică, dar și ce înseamnă să apari în filmele și clipurile lui Mircea Bravo, cu toate surprizele și situațiile haioase pe care le aduc acestea.

Cum a primit Adrian Cucu propunerea pentru rolul din „Vecina”

Reporter Playtech: Felicitări, în primul rând, pentru rol. Din nou un film cu Mircea Bravo, dincolo de relația aceasta profesională, cred că ați devenit și buni prieteni.

Adrian Cucu: Ei bine, nu. Nu-l suport, nu-mi place de el. Sunt multe lucruri pe care-aș vrea să le spun în față, dar nu am curajul, de-aia o să ți le spun ție în interviu. Deci, întreabă-mă ce vrei și îl bârfesc cât vrei tu. (râde)

Reporter Playtech: Cum a venit propunerea pentru rol?

Adrian Cucu: Păi a fost simplu: ‘bă, l-am avut pe actorul ăla, a fost fain, lumea place filmul, aduce un plus la film. La Moartea-n Vacanță nu l-am adus, n-a adus un plus la film. Hai să-l chemăm încă o dată’, cam asta e. (râde)

Reporter Playtech: Ești alături de el, încă de la început. Ce te-a făcut să apari în clipurile lui, atunci când poate alții nu credeau în el?

Adrian Cucu: M-a chemat, pur și simplu. Sunt primul pe care l-a chemat și am zis, ‘da, de ce să nu încerc asta’, că dacă iese, iese, dacă nu, nu, iese.

„Mircea a fost drăguț că m-a chemat”

Reporter Playtech: Ți-ai amintit cumva de tine la începutul carierei? Ai fi dorit să vină cineva să te susțină?

Adrian Cucu: Pe mine?

Reporter Playtech: Da.

Adrian Cucu: Nu, nu, nu. Eu sunt autosuficient. Nu mă interesează să mă susțină nimeni, sunt foarte arogant. (râde) Dar Mircea a fost drăguț că m-a chemat o dată și am zis, ‘hai că poate merge chestia asta pe internet’ și uite, a dus la cinema.

Știi că Mungiu e ocupat, Nae e ocupat, și atunci am zis, ‘hai să apar și eu la cineva să mă vadă mama cumva’. (râde)

Adrian Cucu, plin de umor, cum a scăpat de vecinii problematici de la bloc: „Îi amenințam”

Reporter Playtech: În pielea personajului din „Vecina” ți-a fost greu să intri?

Adrian Cucu: Chiar deloc. Când joci roluri care, în realitate, nu par deloc grele, și aici o să-și jignesc pe toată lumea. (râde) Nu, nu e greu. Să joci popă, polițist, vecină, nebuni ăștia din țara noastră, clasici, absolut românești, nu e foarte greu, pentru că ai de unde te inspira.

Reporter Playtech: Dar ai avut vreodată în viață reală scandaluri cu vecini?

Adrian Cucu: Am avut, cât am stat la bloc. A fost foarte greu, de aia stau la casă de mulți ani. Am avut, deși eu sunt un om cât se poate normal și la bloc.

Reporter Playtech: Și ce soluții au existat, în afară de mutat?

Adrian Cucu: Eu sunt un om așa mai tăcut, mai calm, încerc să mă abțin, să evoluez, dar le ziceam la ureche, îi amenințam cu moartea la ureche, dar n-auzea nimeni. (râde)