Mircea Badea, un nou atac extrem la adresa lui Tudor Chirilă, după ce s-a dezbrăcat la Vocea României

Mircea Badea, nou atac la adresa lui Tudor Chirilă. Prezentatorul a reacționat într-un mod extrem față de gluma juratului de la „Vocea României”. Artistul a dus lucrurile prea departe și s-a dezbrăcat, în timpul ediției care a fost difuzată vineri, pe 27 septembrie.

Prezentatorul de la Antena 3 a avut o reacție explozivă cu privire la momentul în care Tudor Chirilă s-a dezbrăcat în fața camerelor de filmat. La câteva secunde după ce a rămas doar în boxeri, juratul a început să îl călărească Horia Brenciu. Colegul său de emisiune nu pare să fi avut nimic împotrivă, pentru că a gustat seria de glume și a început să râdă.

„Poate pentru că Tudor Chirilă a luat un morman din banii publici administrați de «baronii locali» (la concertele primăriilor și consiliilor județene) a ajuns să arate ca unul dintre ei. P.S.: E clar acum că a auzit foarte des: «nu am chef azi». De aia l-a și marcat” , a scris Mircea Badea, într-o postare pe Facebook .

Alături de aceste cuvinte grele, prezentatorul TV a postat și o imagine cu Tudor Chirilă, când se afla în lenjerie intimă, pe scena de la PRO. Episodul de vineri seară a fost aspru criticat și de către un membru al CNA.

„Zilele de filmare la Vocea României sunt lungi și mai obositoare decât poate par pe TV. De multe ori ajungem să spunem sau să facem lucruri pe care poate nu le-am spune sau face în mod obișnuit. Sigur, atunci când emisiunile sunt înregistrate, nu live, avem și relaxarea că echipa de producție va edita și va «curăța» imaginile cu noi, încât ele să ajungă la publicul de acasă într-un mod decent.

Îmi pare rău pentru imaginile deplasate din episodul de azi Vocea României în care m-am lăsat dus de val și m-am dezbrăcat în timpul filmărilor. Sunt major, îmi asum că au fost gesturile mele, dar mi-ar fi plăcut ca producătorii să nu lase pe TV acele cadre, mi-am exprimat dorința fermă ca momentul ăsta să nu apară, dar n-am reușit să înduplec pe nimeni. Așa că I did it, I own it.”, a fost mesajul lui Tudor Chirilă.