Tudor Chirilă, prima reacţie după ce s-a dezbrăcat la Vocea României. Cum îşi explică gestul nebunesc

Îmi pare rău pentru imaginile deplasate din episodul de azi Vocea României în care m-am lăsat dus de val și m-am dezbrăcat în timpul filmărilor. Sunt major, îmi asum că au fost gesturile mele, dar mi-ar fi plăcut ca producătorii să nu lase pe TV acele cadre, mi-am exprimat dorința fermă ca momentul ăsta să nu apară, dar n-am reușit să înduplec pe nimeni. Așa că I did it, I own it.”