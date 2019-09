Mircea Badea, stare de panică în emisiune: Aș suna la 112, căutați-l și salvați-l

Mircea Badea, critic constant al puterii politice din România, a spus în emisiunea sa că ar suna la 112. Din ce motiv s-a așternut panica în show-ul său?

Mircea Badea, cunoscut ca fiind critic constant al puterii politice din România, prezintă emisiuna ”În gura presei”, la Antena 3. Jurnalistul comentează evenimente din presa cotidiană și știri despre oameni de afaceri, artiști, alți jurnaliști și politicieni. Ultimul subiect enumerat a fost atins miercuri seară, 18 septembrie, în emisiunea sa. Badea susține că e una dintre cele mai grele perioade pe care le are țara noastră, iar Klaus Iohannis, liderul în mintea căruia ar trebui să fie toate coordonatele, ”nu are toate țiglele pe casă”.

„Este, după părerea mea, una dintre cele mai teribile zile pe care le trăiește această țară, o zi în care îți pui întrebarea dacă președintele României are toate țiglele pe case. E ok? Nu, serios! Dacă nu-i ok și putem să-l ajutăm cu ceva, totuși, l-aș ajuta, că e președintele în exercițiu și na”, a spus prezentatorul de televiziune.

Jurnalistul s-a declarat șocat de atitudinea șefului de stat, în contextul conflictului constituțional Guvern, motiv pentru care a îndemnat la căutarea și salvarea sa.

„Văzând exact ce a zis CCR – pe conflictul constituțional Guvern – Președinție n.r., am observat că nu are nicio legătură cu ce au zis reporterașii frenetici, dar nicio legătură. Mult mai grav, nu are nicio legătură cu ce a zis președintele României. Atunci, m-am panicat. Am zis: frățioare, ori eu am înnebunit de tot și nu mai înțeleg ce citesc, ori cu Werber se întâmplă ceva drastic.

Dacă aș fi avut încredere în 112, dar, după multe episoade de viață, nu mai am încredere, dar, altfel, după ce am citit minuta, aș fi sunat la 112 să spun că eu cred că este un nene, îl cheamă Klaus Werner Iohannis, căutați-l și salvați-l”, a mai spus realizatorul ”În Gura Presei”.