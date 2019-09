Mircea Badea a lansat un nou atac devastator la USR: „Atât de penibili!”

Mircea Badea a lansat un nou atac devastator la adresa USR, în urma reluării numărătorii voturilor de la alegerile interne. După ce Ionuț Moșteanu a afirmat că au existat probleme de soft și buletinele de vot nu au fost scanate corect, prezentatorul de la Antena 3 a comentat amuzat subiectul.

„Un nou scandal în USR, o să muriți de râs. Nu există ceva mai tare. A ajuns USR să ne spună cât de nasoi sunt IT-iștii, de beliră votul USR-ist. Nu există nimic mai tare! Deci cum, USR-iștii înjură IT-iștii? Foarte tare! Cum, n-au fost în stare într-un partid cât măsuța asta să facă niște alegeri electronice? Nu, n-au fost în stare. USR a spus de 488 de mii de ori, declarându-se indignat de faptul că românii din străinătate au stat la cozi, că putea să se facă un sistem electronic inclusiv Ponta, care nu e din USR, dar putea fi, asta n-ar fi tare? Nu, ar fi chiar previzibil.

Ponta, l-am auzit chiar pe Ponta spunând: cum, dom`ne acum putem plăti cu cardul oriunde pe Net și nu e nicio problemă, de ce nu se poate face un sistem astfel încât să putem vota de la computer sau chiar de la telefon? Voi, ăștia care sunteți buni la spus lozinci din două, maximum trei cuvinte, bă, n-ați fost în stare la voi în partidulețul vostru miiiic, miculuț, n-ați fost în stare să faceți un sistem și acum trebuie să numărați de mână.

Atât de penibili sunt ăștia, cum îi scoți din lozincile lor inepte și din câteva fixații bolnăvicioase, după părerea mea, cu privire la smartphoane, IT și net, cum o dau de gard. N-ai cum să nu-ți dorești să conducă ăștia România. O să râd mult! The sky is the limit! Bagă, USR-istule, bagă”, a comentat Mircea Badea în cadrul emisiunii În Gura Presei.