Mircea Badea, reacție ireală despre Jador. Ce a observat în ultima piesă de pe youtube

Zilele acestea platforma Youtube a fost luată cu asalt de un nou clip. Fanii genului au putut să-i vadă pe cei mai importanți 10 maneliști alături de Loredana într-o colaborare de zile mari. Numai că, imediat după apariție, comentariile au început să apară. Printre cei care au comentat exoticul clip s-a numărat și Mircea Badea.

Mircea Badea face analiza apariției lui Jador

Imediat după publicarea clipului pe Youtube, fanii au dat năvală urcând clipul pe locul 2 în trending-ul de pe platformă. În aceași zi, în cadrul emisiunii sale, ”În Gura Presei”, Mircea Badea a decis să facă analiză pe imagini.

A început prin a compara producția maneliștilor cu una din cele mai vizionate piese a anilor 80, ”We are The World”. Piesa din 1980 îi aducea în același loc pe toți marii artiști ai acelor zile, de la Tina Turner la Michael Jackson, sub bagheta lui Quincy Jones.

Era clară ironia fină pe care vroia Mircea Badea să transmită. Megând mai departe cu analiza pe imagini, a ajuns la Jador, care apare chiar de la început în clipul cu pricina, moderatorul elucidând misterul.

„Împreună cu domnul Radu Tudor, aseară, am mai văzut niște aspecte care pot scăpa unui ochi neavizat, cum ar fi, de exemplu, domnul acela musculos, ca domnul Iohannis la vaccin – nu pot, totuși, să nu fac această comparație, deși mi-am propus să nu o mai fac. Pe domnul acela musculos cred că îl cheamă ca pe un parfum: Jador. Dânsul este dezbrăcat, e la bustul gol, și se uită în patru oglinzi mici. Ai observat asta? Nu se uită într-o oglindă mare. Putem vorbi și despre numerologie, sună-l pe domnul Voropchievici. Nu știu ce înseamnă cifra 4, dar cred că am înțeles de ce nu era o oglindă mare. Pentru că acolo clar a fost cineva care s-a gândit ‘băi, nu-i punem o oglindă mare lu’ omul ăsta! Îi punem mai multe oglinzi mici, ca să zic așa. Întrebare: de ce? Uite, când apare dânsul la bustul gol și se uită în oglinzi mici (…) Domnule, patru oglinzi mici, de ce? Pentru că fiecare reflectă câte un aspect dintr-o personalitate complexă. Înțelegi? Așa, o oglindă mare se uită omul frontal în ea: ‘uite-mă pe mine’. Patru oglinzi mici: aspecte, complexitate, ați înțeles?”, a povestit Mircea Badea, conform Antena 3.

Piesa momentului, subiect de discuții

Piesa în cauză, pe marginea căreia Mircea Badea făcea analiză, este în acest moment pe locul 1 în trending România, pe Youtube. Clipul regizat de Alex Ceaușu, pe versurile și muzica Alinei Manolache și Costi, strânge în jurul Loredanie Groza un număr de 10 maneliști.

Este vorba de Jador, Vali Vijelie, Nicu Paleru, Jean de la Craiova, Culiță Ster, Florin Salam și încă câțiva. Piesa a prins imediat la fanii acestora, dovadă stând și număruld e vizualizrăi în continuă creștere.