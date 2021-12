Mircea Badea, probleme majore cu o firmă de curierat. Ce surpriză a avut când și-a deschis coletul

Mircea Badea a întâmpinat probleme cu o firmă de curierat. El a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută când a comandat parfumuri de pe Internet. Vedeta a avut parte de o surpriză neașteptată când a sosit curierul, iar el a desfăcut pachetul. Mircea Badea nu a zăbovit mult și a făcut o plângere.

Mircea Badea a dorit să le facă o surpriză celor dragi, astfel că a comandat niște parfumuri de pe Internet. Când a venit curierul și a desfăcut coletul, prezentatorul a constatat că a primit, de fapt, niște cărți. El a povestit întâmplarea la Radio ZU.

„Am comandat niște parfumuri pentru cadouri. Nu am avut nervi să le cumpăr din magazin, am zis să le comand pe Internet. Am făcut o comandă dodoloață pe un site. Primesc mail că s-a făcut comanda. Era luni și mi-au scris că vineri primesc comanda. Marți primesc sms că vine curierul. Cum să vină așa repede când comandasem luni noapte?!

A venit curierul, nu eram acasă, a deschis ușa altcineva. Când am venit acasă, am văzut pachetul care era cam mic pentru cât comandasem, dar nu m-am atins de el. L-am lăsat să zacă acolo. Nu aveam timp și nervi să deschid pachete în acel moment.

Se face joi și am desfăcut coletul. Erau patru cărți, deși comandasem parfumuri de mulți bani. Mi-au adus următoarele patru cărți: Vindecarea traumelor din trecut, Preia controlul asupra vieții tale cu ajutorul tehnicilor de dezvoltare personală din terapia EMDR, Liber să înveți – De ce eliberarea instinctului de a se juca îi va face mai fericiți pe copiii noștri, Un părinte mai bun și încă o carte scrisă de Gogol”, a spus Mircea Badea.