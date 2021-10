Mircea Badea o atacă dur pe Dana Budeanu. Ce i-a transmis vedeta Antenei 3

Mircea Badea a atacat-o dur pe Dana Budeanu. Iată ce i-a transmis vedeta de televiziune, după ce designerul făcuse apel pe rețelele de socializare pentru găsirea unei surse de Tocilizumab, medicamentul de mare ajutor în tratarea bolnavilor de COVID-19.

Mircea Badea, realizatorul emisiunii ”În gura presei”, de la Antena 3, a comentat apelul designerului pentru găsirea de Tocilizumab, considerând că a ajuns să se contrazică pe tema existenței virusului și a victimelor pe care le face.

”M-am uitat la Dana Budeanu să mai înțeleg și eu una alta, dar am văzut ceva ce nu am înțeles. Ea a scris așa: ”Are cineva o sursă de Tocilizumab? Nu au la Balș și sunt oameni tineri care au nevoie la ATI. Haideți să ne ajutăm”.

De ce au ajuns la ATI? Spitalele nu mai sunt goale? Dar ce s-a schimbat între timp?! Acum Dana Budeanu nu ne mai spune că-s spitalele goale, ci că-s oameni tineri la ATI. Acum ne zice că au nevoie de Tocilizumab. M-am uitat să văd ce este Tocilizumab. Și am găsit că este făcut Roche, adică de Big Pharma. Păi parcă Big Pharma era rea. Acum e bună? Nu mai înțeleg nimic”, a spus Mircea Badea.

De altfel, în urmă cu ceva timp, Mircea Badea explica că ”nu este pe aceeași baricadă cu Dana Budeanu” și că nu are nicio legătura cu ea. ”Nu sunt în aceeași barcă cu doamna Dana Budeanu, asta sigur!”. În urma acestei declarații, realizatorul TV a primit o mulțime de mesaje de reproș.

”Mi s-a reproșat că am atacat-o pe Dana Budeanu, ceea ce este fals. Eu nu o atac pe doamna Dana Budeanu, nu am nimic cu doamna Dana Budeanu, nicio străbatere. Doar că am văzut că există această percepție pe care vreau să o distrug. Pe ea, pe percepție. Sigur nu sunt în aceeași barcă sau pe aceeași baricadă cu Dana Budeanu.

Nu am fost niciodată în același areal de răspândire, nu am avut aceleași preocupări, nu am nicio legătură cu dumneaei. Nu spun nici că e de bine, nici că e de rău! Vă spun doar că unii cred că vâslim împreună într-o direcție… Nu vâslim în aceeași direcție, eu nu, eu sunt pe persoană fizică. (…)„, a spus Mircea Badea.