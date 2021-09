Mircea Badea, reacție surpriză despre alimentația pe care o are: ‘Nu mă confundați cu Carmen’

Mircea Badea a făcut o afirmație surprinzătoare. Prezentatorul Tv a vorbit despre stilul său de viață.

Omul de televiziune are un fizic impresionant pentru anii săi, iar asta se datorează faptului că face mult sport. Cu toate astea, Mircea Badea a făcut o afirmație surprinzătoare, spunând că nu mănâncă sănătos.

Deși mulți s-ar fi gândit că are un regim alimentar sănătos și pus la puncte, se pare că prezentatorul este complet diferit de partenera lui, Carmen Brumă, pasionată de nutriție.

În plus, Mircea Badea a spus că s-a lăsat și de sport. El nu mai merge la sală și nu mai e deloc atent la alimentația lui.

„Despre mine se scriu nişte inexactităţi totale. Mircea Badea, eu sunt, care ştiţi are un stil de viaţă sănătos…Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viaţă sănătos. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viaţă sănătos.

Un tip care se duce la sala de forţă. Nu mă duc la sala de forţă! Care mănâncă sănătos… Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viaţă. Îmi confundă mie stilul de viaţă cu cel al lui Carmen.

Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viaţă al lui Carmen cu stilul meu de viaţă”, a declarat Mircea Badea, la Antena 3.