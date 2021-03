Mircea Badea vine cu ironii incredibile la adresa lui Nicușor Dan. Ce a spus prezentatorul de la emisiunea „Gura Presei” despre primarul general al Capitalei? Moderatorul nu s-a putut abține deloc.

Fanii celebrului moderator de la Antena 3 se așteptau ca acesta să comenteze cât de rapid postarea care a cuprins tot internetul și care îl are în prim-plan pe nimeni altul decât Nicușor Dan.

Mircea Badea a vorbit în cursul serii de marți, în cadrul emisiunii „Gura Presei”, despre podoaba capilară a primarului general al Capitalei, care a devenit aspru criticată și pe alocuri luată în derâdere de mulți dintre internauți. Jurnalistul a comentat imaginea în stilul său caracteristic.

„Freza domnului Nicuşor Dan, este fără dar şi poate tare. Adică, nu ai cum, meserie. La barza chioară îi face Dumnezeu cuib, cum era? Dumneavoastră aţi văzut că eu, ocazional aşa, din când în când, mă rad în cap? Mă tund singur, pentru că am zis să mă protejez de COVID, să nu periclitez, să nu zădărnicesc combaterea răspândirii bolii și mă tund singur cu mașina. Poate și dânsul se tunde o dată pe an, poate și dânsul e anti-pandemic. V-ați gândit la asta? Deci nu știu de ce atâtea miștouri pentru freza lui Nicușor Dan. Mie mi se pare foarte haioasă. Eu am râs așa, dar totuși, astea nu sunt glume, vă rog foarte mult să terminați și să reveniți la un ton sobru, corect”

Mircea Badea