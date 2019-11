Mircea Badea, despre primul tur al alegerilor prezidențiale în stilul propriu: ”A luat binișor pentru cât e de prost”

Mircea Badea și-a scris părerea, în stilul propriu, pe Facebook, despre primul tur al alegerilor prezidențiale. Prezentatorul de televiziune i-a avut ca subiect pe Klaus Iohannis, Dan Barna și Mircea Diaconu.

Datele centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), după centralizarea voturilor din toate secțiile de votare din România și din diaspora, nu schimbă ierarhia candidaților la alegerile prezidențiale din acest an. Primele rezultate parțiale OFICIALE vor fi anunțate de BEC la ora 11.00. Până atunci, Iohannis conduce detașat, cu aproximativ 38% din voturi, Viorica Dăncilă a reușit să adune 22,3%, iar candidatul din partea USR-PLUS, Dan Barna, are aproape 15%.

Amintim că Iohannis și Barna sunt candidații principali în turul II, alături de Viorica Dăncilă. Potrivit estimărilor pentru ora închiderii urnelor, la 21:00, Klaus Iohannis avea 38,4 din voturi, Viorica Dăncilă 21,9% și Dan Barna 16,1%. Cel din urmă s-a declarat optimist, așteptând numărătoarea voturilor. Situația va fi mai simplă în turul II, pentru că în cursă mai rămân doar doi candidați, astfel că numărătoarea finală se va efectua mai rapid și o distanță mare între cei doi adversari va arăta clar, chiar de la numărătorile parțiale, cine este câștigătorul.

Despre datele PROVIZORII din aceste momente, afișate mai sus, Mircea Badea a scris că Dan Barna a ajuns la mulți oameni, ”pentru cât e de prost”, iar că Mircea Diaconu a făcut foarte bine în condițiile date.

„Werner n-a luat nici 38, nici vorba de fantasmagoriile securistoizilor lui. Barna a luat binisor pentru cat e de prost si putin fata de fantasmagoriile securistoizilor lui. Mircea Diaconu a facut foarte bine in conditiile date. Concluzia mea: turul doi se joaca. P.S. Totusi, 60 la suta au votat cu Basescu, in toate declinarile lui de cacat. P S. Prezenta n-a fost deloc fabuloasa, in ciuda comentariilor drogate ale unor analisti puleti”, a scris Mircea Badea chiar el.