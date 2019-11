Ce spun Iohannis, Dăncilă și Barna, după primul tur al alegerilor prezidențiale. Pe ce mizează candidații principali în turul al doilea

Conform estimărilor pentru ora închiderii urnelor, la 21:00, Klaus Iohannis avea 38,4% din voturi, Viorica Dăncilă 21,9% și Dan Barna 16,1%. Ce spun cei trei oficiali după primul tur al alegerilor prezidențiale și pe ce mizează în turul al doilea?

Ce spun Iohannis, Dăncilă și Barna după primul tur al alegerilor prezidențiale

Primul tur al alegerilor prezidențiale 2019 s-a încheiat duminică seară, 10 noiembrie. Rezultatele exit-poll-ului IRES realizat la comanda Digi24 îi arată în turul al doilea, desfășurat pe 24 noiembrie, pe Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Cât despre Dan Barna, el s-a declarat optimist, așteptând numărătoarea voturilor.

Situația va fi mai simplă în turul II, pentru că în cursă mai rămân doar doi candidați, astfel că numărătoarea finală se va efectua mai rapid și o distanță mare între cei doi adversari va arăta clar, chiar de la numărătorile parțiale, cine este câștigătorul.

Viorica Dăncilă PSD

Viorica Dăncilă, candidat PSD la prezidențiale, cotată de exit poll-uri pe locul doi, spune că a avut încredere în oamenii și că votul în condiții bune din Diaspora a fost posibil datorită măsurilor luate cât a fost premier.

„Nu, nu îmi este teamă că Diaspora va răsturna decisiv acest vot electoral. Mă bucur că a votat Diaspora, că a votat în condiții bune și cred că acest lucru se datorează Guvernului PSD care a susținut votul pe trei zile, votul prin corespondență. Da, sunt mulțumită, având în vedere că au fost 14 candidați și uitați suntem în turul II cu toate criticile anti-PSD”, a spus Dăncilă.

Klaus Iohannis PNL

„Dragi români, victorie! Am reușit să învingem PSD, mai mult decât oricând în ultimii 30 de ani. Niciodată românii nu au votat atât de clar împotriva PSD. Și acest lucru înseamnă un pas enorm înainte pentru România. Milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru proiectul nostru – pentru o Românie Normală și pentru a continua procesul important de schimbare în bine din România.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea lor, liberalilor, dar și tuturor votanților de dreapta și celor care nu cred neapărat într-un partid anume, dar își doresc ce ne dorim și noi, o Românie Normală. Dragii mei, războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, mai avem un pas peste două săptămâni. Veniți la vot pentru ca lupta voastră să nu fi fost în zadar! Veniți la vot pentru o Românie Normală!”, a scris Iohannis, pe Facebook.

Dan Barna USR-PLUS

„Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere în mine și în Alianța USR PLUS la aceste alegeri. Le mulțumesc în mod special celor din Diaspora pentru prezența istorică de astăzi. Potrivit datelor pe care le avem în urma numărătorii paralele, nu am reușit să intrăm în turul 2. Am sperat până în ultimul moment, dar nu avem suficiente voturi. Dincolo de voturi, această campanie a însemnat sute de mii de români cu care am vorbit, lucrurile pe care le-am învățat de la ei, miile de kilometri pe care i-am străbătut prin toată țara.

Sunt alături de colegii mei, care au muncit enorm în această campanie și le transmit că sunt mândru de ceea ce am reușit să facem. Vom continua să luptăm cu toată energia noastră pentru o Românie care se modernizează și se curăță de corupție. Alianța USR PLUS va continua. Rămânem acea forță politică în care oamenii își pun speranțele pentru schimbarea adevărată a României. Continuăm împreună și nu ne vom da bătuți”, a scris Barna, pe Facebook.