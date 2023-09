Mircea Badea, ironie la adresa lui Pescobar: ”Arată, vorbește și emană ceea ce ar trebui să emane un om de afaceri adevărat în România”

Mircea Badea a dezvăluit recent motivul pentru care nu ar mânca niciodată la celebrul restaurant al lui Pescobar. Într-o declarație recentă, realizatorul TV a lăudat impresionanta imagine pe care omul de afaceri o proiectează în România, descriindu-l ca pe un adevărat mogul cu toate caracteristicile unui multimilionar de succes.

Badea a subliniat că Pescobar emană încredere și prosperitate, iar, dacă ar fi fost pus în fața unei imagini sau a unui videoclip cu acesta, ar fi considerat că este, fără îndoială, un multimilionar.

Paul Nicolau, așa cum se numește în buletin, se bucură de o colecție impresionantă de mașini de lux, inclusiv modele Ferrari și Lamborghini, și deține un lanț de restaurante unde oferă specialități pe bază de fructe de mare, ceea ce îl recomandă ca fiind un om de afaceri de succes.

După tipic dânsul are și Ferari, și Lamborghini, are tot ce trebuie să aibă, și niște restaurante în care dânsul vinde ceea ce dânsul denumește fructe de mare”, a declarat prezentatorul TV.

În continuare, Mircea Badea a făcut declarații surprinzătoare despre motivul pentru care nu a pus niciodată piciorul în vreunul din restaurantele lui Pescobar. Motivul, așa cum a explicat el însuși, este legat în primul rând de alergia sa la fructele de mare, o afecțiune care îl afectează în mod serios și care îl împiedică să se bucure de preparatele din această categorie culinară.

Cu toate acestea, ceea ce a surprins mulți români a fost afirmația lui Badea cu privire la faptul că, nu ar fi intenționat vreodată să meargă la restaurantele deținute de Pescobar, chiar dacă nu ar avea alergia.

El a explicat acest lucru făcând referire la filmulețele promovate de Paul Nicolau pe TikTok, care arătau modul neprietenos în care fructele de mare erau pregătite și servite în aceste locații.

”Nu am fost niciodată la restaurantele dânsului. Nu m-aș fi dus nici dacă aș fi mâncat așa-zisele fructe de mare pentru că am aflat absolut întâmplător despre existența acestui domn de mare succes în România și am văzut și niște filmulețe pe TikTok, alea cu ligheanele, că așa e în România, fructele de mare se dau la lighean, multe”, a adăugat prezentatorul, subliniind că modul de servire și pregătire a fructelor de mare l-au dezamăgit profund.