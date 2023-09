Ce salariu le dă Pescobar bucătarilor din Sri Lanka pe care i-a angajat la Taverna Racilor. „Nu muncesc, stau la țigări… românisme”

Taverna Racilor a intrat în atenția publică, după ce inspectorii ANPC au descoperit o serie de nereguli. Se pare că bucătarii angajați erau din Sri Lanka. Care este motivul pentru care au angajat bucătari din altă țară dar și ce salarii primesc aceștia.

Mâncarea servită la Taverna Racilor era gătită de bucătarii din Sri Lanka. Antreprenorul Paul Nicolau a oferit mai multe explicații vis-a-vis de acest subiect. Potrivit acestuia, bucătarii din această țară își respectă îndatoriile.

Citește și: Cine este Pescobar și cum s-a îmbogățit. Care este numele lui real

”Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât. Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat. Nu muncesc, stau la țigări … românisme. Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc”, spune Paul Nicolau, cunoscut de fanii restaurantului Taverna Racilor ca Pescobar.