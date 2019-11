Mircea Badea, atac direct la Adina Vălean. Ce spunea despre soția lui Crin Antonescu: ”Europarlamentar asociat cu soțul casnic”

Mircea Badea, atac direct la Adina Vălean, noul comisar european al României, ales miercuri. Ce spunea despre soția lui Crin Antonescu?

Adina Vălean(51 de ani), europarlamentar PNL, a fost acceptată, miercuri după-amiază, 6 noiembrie, de președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit legislației naționale, propunerea urmează să fie transmisă Parlamentului României, urmând ca aceasta să fie audiată în comisiile reunite de afaceri europene. După îndeplinirea procedurii, Vălean va fi audiată pe 14 noiembrie în Comisia JURI din Parlamentul European și în Comisia Transporturilor.

Până la acel moment, Mircea Badea a comentat, la Antena 3, lista PNL pentru alegerile europarlamentare din luna mai, unde a regăsit-o și pe Adina Vălean, care i-a atras atenția. Realizatorul TV a susținut că soția lui Crin Antonescu este prezentată într-un singur mod.

Unde are vârâtă cartea de muncă? Să fii, totuși, ca europarlamentar descris prin asociere cu soțul casnic… eu am înțeles că asta cu politicianul e și când te recunoaște lumea pe stradă. Cred că, dacă o văd, sunt șanse mari să n-o recunosc. Am văzut-o în câteva poze. Deci dl Antonescu n-a mai încăput”, a spus Badea.