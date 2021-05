Mircea Badea are probleme de sănătate. A făcut anunțul în direct, la TV: ”Nu am covid-19”

Mirgea Badea și-a îngrijorat fanii! Cunoscutul jurnalist de la Antena 3 a făcut anunțul chiar în direct la TV. Ce se întâmplă cu partenerul lui Carmen Brumă? Cei care îl iubesc și îl urmăresc de zeci de ani pe micile ecrane îi sunt alături în aceste clipe.

Mircea Badea are probleme de sănătate

Celebrul prezentator al emisiunii „În Gura presei” a făcut un anunț îngrijorător. Acesta a mărturisit că a primit rezultatul testului COVID-19 pe care l-a făcut după ce a avut simptome asemănătoare cu cele provocate de virus.

Din fericire, testul a ieșit negativ, dar acesta a mărturisit că stările de rău stau la baza unor alergii de care suferă periodic: „Începem superba emisiune cu o declarație, ca să ne înțelegem de la bun început, și anume: nu am COVID!

Am făcut testul astăzi: negativ! Dacă mă vedeți fornăind, nu este COVID. Fac declarația aceasta și pentru colegii mei. E ceva pe bază alergică, din când în când. În sfârșit, am și eu perioade. Ce să fac…”

„Toată lumea să stea liniștită, e totul ok!”

Prezentatorul a simțit că ceva nu este în regulă și și-a făcut în grabă testul pentru a vedea dacă este sau nu infectat cu coronavirus, mai cu seamă că avea simptomele specifice: „Deci, nu e COVID! Toată lumea să stea liniștită, e totul ok!”, a punctat Mircea Badea.

Jurnalistul a susținut la finele lunii ianuarie a.c. faptul că nu se va vaccina prea curând. La momentul acela vaccinul nu era disponibil pentru toate categoriile de cetățeni, fiind vaccinați doar cei care riscă să se infecteze, iar forma de care ar putea să sufere să fie una gravă. Soțul lui Carmen Brumă a motivat ulterior decizia pentru mulți dintre românii care au rămas șocați de cele spuse.

Vedeta alegea atunci să nu-și administreze serul împotriva COVID-19 pentru că „nu am chef să vină unul să-mi spună că m-am vaccinat peste rând, să nu fiu subiectul unei investigații, unei anchete ‘nenorocitul dracului s-a băgat peste rând și nu s-au vaccinat alte categorii care, într-adevăr să se vaccineze, că nu eu am făcut legea, nu eu am făcut platforma, nu eu am făcut centrele, ci oamenii pe care, sigur, îi susțin”.

„E o campanie isterică”