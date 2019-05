Mircea Badea a rupt tăcerea! De ce s-a înfuriat prezentatorul de la Antena 3 pe Liviu Dragnea

Mircea Badea a erupt (din nou) la Antena 3, după ce Liviu Dragnea a anunțat că vrea să mai ofere o gratuitate pentru toți studenții. Prezentatorul emisiunii În gura presei ia foc atunci când aude că li se acordă „privilegii” studenților, pentru că al n-a primit niciunul când era student și nu i se pare corect ca alții să mai primească vreodată.

Liviu Dragnea a vorbit la Antena 3 despre gratuitatea pe tren pe care o au studenții, masteranzii și doctoranzii de când guvernează PSD și nu regretă că a făcut asta, chiar dacă s-a supărat Mircea Badea pe el. Ba mai mult de-atât, vrea să ofere gratuitate sau măcar o reducere și la biletele de avion:

„Știu că ne-a certat Mircea Badea foarte mult pentru că am dat gratuitate studenților pe tren. Eu nu regret acest lucru și nu ne vom opri aici cu facilitățile. Este o șansă pe care le-o dăm. M-a întrebat o studentă în Dâmbovița de ce nu extindem această facilitate și pentru transportul aerian, măcar 50% pe cursele interne. Am vorbit și o vom face și p-asta! Are sens. Ajutăm astfel și companiile din România”, a declarat președintele PSD la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Mihai Gâdea .

Era de așteptat ca Mircea Badea să nu „înghită” așa ceva, nici măcar când prezintă În gura presei, așa că a răbufnit iar pe marginea acestui subiect:

„Am fost și eu student mai mulți ani decât ar fi durat facultatea în mod normal. Știți de ce? Pentru că am muncit. Mie nu mi-a dat nimeni un capăt de ață. Nici n-am cerut. Nici nu mi s-a părut firesc să îmi dea cineva ceva. Am muncit de am behăit. Am terminat, la un moment dat, și facultatea. Văd tot timpul discursul ăsta: „cum este în America”. Dar știți cum este în America? Studentul face împrumut la bancă de câteva sute de mii de dolari. Se numește împrumut de studii. Plătește facultatea pentru el, iar studentul, după ce termină studiile și devine adult în câmpul muncii, plătește creditul acela. Așa este de dreapta, așa este în America.”