Mircea Badea a răbufnit, la TV. Ce a putut spune despre vaccinarea anti-covid-19 din România

Mircea Badea nu a mai suportat și a răbufnit în direct la TV. Ce a spus celebrul prezentator despre vaccinarea anti-COVID-19 din România? Care este părerea unuia dintre cei mai controversați moderatori de la noi?

Pandemia a împărțit deja lumea în două categorii – în cei ce cred în virus și în cei care au cu totul altă perspectivă, la fel ca în cazul vaccinului. Există de asemenea și nume celebre care sunt contra vaccinului anti-COVID-19. Printre aceștia se află chiar și oameni de specialitate precum medici sau asistente medicale. Mircea Badea a găsit soluția pentru cei din a doua categorie și le-a mărturisit-o fanilor săi. Cei care invocă diferite motive pentru a nu se vaccina nu dau argumente puternice legate de medicină, astfel că Badea a găsit o metodă care ar fi foarte eficientă, cu valențe ironice, la adresa celor care nu sunt de acord cu antidotul.

”Am o idee dacă sunt atât de preocupate autoritățile de cum să-l convingă pe Gigioc psihopatul de-i bagă Bill Gates CIP că nu-i bagă CIP…. Cum facem noi cu asta? Uite o idee pentru a depăși această discuție complet cretină. Am soluția! Orice doză de vaccin din România va fi distribuită cu o tigaie. Ofertă: faci vaccin și primești gratis o tigaie. S-a rezolvat problema. Experimental s-a dovedit că, la români, când a fost ofertă de tigăi s-au blocat magazinele. Sau o bormașină. Ce doriți: tigaie sau bormașină. Leacul la anti-vaccinism în România este o tigaie gratis dată cu vaccinul”, a spus Mircea Badea, în timpul emisiunii ”În gura presei”, de la postul Antena 3.

„Ce îi nemulţumea pe ei? Că se poartă mască. Din toate lucrurile oribile care s-au întâmplat în România şi care atentau la libertatea individuală a cetăţeanului, cum ar fi felul în care s-a încercat implementarea sistemului Big Brother…Nu am văzut pe nimeni în stradă atunci! Şi lista exemplelor de lucruri cu adevărat importante care chiar afectează profund viaţa societăţii continuă, zero reacţii. Dar asta cu masca… E ok să îşi exercite dreptul de a fi nemulţumiţi. Dar cu ce sunt nemulţumiţi? Cu toate lucrurile oribile care impactează major societatea nu sunt nemulţumiţi. Nu am văzut pe nimeni preocupat să se lămurească ce a fost la Sectorul 1. Nu, masca! Vor să ne asuprească. Asta cu masca e fix o frecţie! Sunt atâtea feluri în care libertatea este încălcată şi tot ce puteţi e masca?”

