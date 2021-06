Mircea Badea a intervenit în scandalul fotbaliștilor. Ce a spus după ce au refuzat să îngenuncheze

Mircea Badea se implică în scandalul fotbaliștilor. Prezentatorul tv a comentat episodul de după meciul Anglia-România, de duminică seară, care s-a încheiat cu 1 la 0.

Fotbaliștii naționalei s-au pus în genunchi după terminarea meciului, în semn de susținere a mișcării Black Lives Matter. Mircea Badea a criticat gestul românilor și a lăudat ideea lui Nicolae Stanciu și a lui Ionuț Nedelcearu de a rămâne în picioare.

Pe bune? Cine a stabilit? Black Lives Matter. Şi ei cine sunt? Organizaţie anti-rasism. Ok, şi nu pot fi antirasist fără să îmi dea certificat organizaţia Black Lives Matter? Ei zic nu. Ei au confiscat tema antirasismului şi, dacă nu faci ce spun ei, automat eşti rasist”, și-a dat cu părerea Mircea Badea.

Prezentatorul Tv a ținut să explice faptul că nu este rasist și nu judecă oamenii în funcție de culoarea pielii și nici după orientarea sexuală. El spune că organizația Black Lives Matter are scopuri politice și a monopolizat tema antirasistă.

În plus, a continuat el, refuzul celor doi români de a îngenunchea este o dovadă că au coloaă vertebrală. Mircea Badea a mai spus că este vorba despre un principiu, nicidecum despre rasism.

„Eu despre mine cred şi am argumente că nu am nicio moleculă rasistă. Nu mă interesează ce culoare au la piele oamenii, nu a fost niciodată un factor, nu m-a interesat. Cea mai corectă definiţie a antirasismului este asta: să nu-ţi pese ce culoare are pielea oamenilor!

Să fii rasist înseamnă să îţi pese ce culoare are lumea: să spui, ăla are culoarea aia, ăla pe aia. NU! Nu m-a interesat niciodată. N-am avut nicio problemă de comunicare, de interacţiune umană, cu oameni de toate rasele, de pe toată planeta. E valabil şi cu minorităţile sexuale.

Mulţi cetăţeni şi cetăţence care aparţin unei minorităţi sexuale pot confirma asta. Deci eu mă consider antirasist şi nu vreau să îmi zică Black Lives Matter, care e organizaţie cu scopuri politice, pe care nu o contest, dar care nu mă interesează. Poate să nu mă intereseze?!

Au monopolizat ăştia tema antirasistă de pe planetă? Cum aşa ceva? Nu pot fi antirasist decât dacă facă ce spun ei? Aşa era în Uniunea Sovietică. Poziţia celor doi tricolori este bipedă. Sunt un mare fan al lui Nedelcearu, care a dat un răspuns plin de inteligenţă pentru fanii lui AEK, care îl contestau. Nu auzisem de el, de Stanciu mai auzisem”, a continuat Mircea Badea.