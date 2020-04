Deși au trecut patru ani de când Brad Pitt și Angelina Jolie au pornit pe drumuri separate, invocând ”diferențe ireconciliabile”, după un război rece, aceștia au început să se înțeleagă mai bine, de dragul copiilor.

Miracol pentru Brad Pitt și Angelina Jolie. Au decis după ani de la divorț, de dragul copiilor

În 2016, cuplul Brangelina se destrăma, spre disperarea fanilor lor. Actorii au început un proces dur, iar cel mai complicat lucru a fost să ajungă la un acord în ceea ce privește familia lor. După ce au obținut custodia comună a celor șase copii, au decis cum va fi educația lor. Astfel că, Angelina Jolie a fost de acord cu ideea fostului ei soț, optând pentru o ”educație tradițională”.

”Brad doreşte ca aceştia să fie într-un mediu şcolar şi să nu fie izolaţi, educaţi acasă”, a spus o persoană din anturajul lor. Pe perioada pandemiei şi ei au adoptat studiul la distanţă: ”Angelina îi ţine pe copii într-o rutină, îi trezeşte devreme în fiecare zi şi încep studiile imediat”, a adăugat sursa. Pe lângă subiectele esenţiale, copiii celor doi îşi completează pregătirea studiind diferite limbi pe care ei înşişi le-au ales. Acest lucru a fost explicat chiar de actriţa la radio BBC: „I-am întrebat ce limbi voiau să studieze. Shi învaţă Khmai, care este o limbă cambogiană, Pax se concentrează pe vietnameză, Mad a ales germana şi rusa, Z vorbeşte franceza, Vivienne voia cu adevărat să înveţe araba şi Knox învaţă limba semnelor ”, a spus Angelina Jolie.

Acordul la care au ajuns Brad şi Angelina îl exclude însă pe fiul lor cel mai mare, Maddox, care are 18 ani. El a început primul an la Universitatea Yonsei din Seul, Coreea de Sud, unde studiază biochimie şi locuieşte într-o reşedinţă chiar în centru. „Nu puteam să fiu mai mândră”, a spus Angelina, care l-a însoţit la începutul semestrului. Din cauza pandemiei, acesta s-a întors în Statele Unite pentru a petrece timp cu familia sa.

Brad Pitt le-a dedicat copiilor Oscarul pentru Once Upon a Time la Hollywood

Maddox este atras de industria cinematografică şi chiar a făcut primii paşi în acest domeniu ca producător al filmului First They Killed My Father . Producţia a fost filmată ţara sa natală, Cambodgia, şi este un lungmetraj în care a avut doi parteneri importanţi: mama lui era protagonista, iar fratele său, Pax, era fotograf şi responsabil cu o parte din sarcinile tehnice. „A fost minunat. Îmi doresc ca toţi să aibă o educaţie puternică, să înveţe ce înseamnă munca”, a precizat actriţa.

Brad Pitt le-a dedicat copiilor săi premiul Oscar de pe scena Dolby Theatre. „Acesta este pentru copiii mei, care mă motivează în tot ceea ce fac. Vă iubesc!”, a precizat el, ridicând statueta pentru rolul său din Once Upon a Time la Hollywood.

Și ei i-au trimis un mesaj pentru a-l felicita: „Le-a plăcut că i-am menţionat, a fost un moment foarte înduioşător pentru toată lumea (…) Pe măsură ce cresc, apreciază incredibilul talentele pe care le au părinţii lor. Ei ştiu că au norocul să-l aibă tată pe Brad. Dar ei sunt încă copii şi el este încă un tată pentru ei, nu Brad Pitt, câştigător de Oscar. Sunt picioarele pe pământ”, a spus Brad Pitt.