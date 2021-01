Mirabela Dauer s-a vaccinat. Ce a pățit la spital, artista a povestit tot

Mirabela Dauer vine cu detalii despre starea sa de sănătate și de lucrurile pe care le-a trăit în spital. Celebra cântăreață s-a vaccinat, iar acum a mărturisit cum a decurs totul și ce a pățit în instituția medicale.

Mirabela Dauer, despre vaccin. Ce a pățit artista în spital?

Cunoscuta artistă a fost invitata de azi a matinalilor Răzvan și Dani. Aceasta a povestit extrem de deschis cum a decurs vaccinul pe care a decis să și-l facă recent. Cântăreața a mărturisit faptul că a dat peste o asistentă foarte simpatică ce i-a făcut evenimentul mai ușor, astfel că vedeta nici măcar nu a simțit că s-a vaccinat.

De asemenea, a declarat că se bucură enorm că nu s-au ivit complicații și că s-a simțit bine și la vaccin, dar și după ce a plecat din instituția medicală. Aceasta a subliniat că mai așteaptă să revină pe scenă și să fie alături de publicul căruia îi simte enorm lipsa.

„Am fost și m-am vaccinat, totul este extraordinar, nu am simțit nimic, absolut nimic. Eram acolo cu doamna doctoriță, se uită la mine și mă întreabă ce fac. Păi, ce să fac, aștept să mă vaccinați. V-am vaccinat, gata. Aoleu, nici nu am simțit pe bune. Voiam să mă vaccineze și în brațul drept, să nu mai vin și a doua oară.

Nu am avut nicio problemă după, spre deosebire de alți bărbați, cu febră, cu dureri de braț, cu atâtea probleme. Bărbați, ce să mai. Eu nu am avut nimic la spital și nici după. Aștept doar să revin pe scenă, mi-e atât de dor de cântat, măcar la voi să mai vin și să cânt din când în când. Am speranțe că totul va fi mai bine din acest an„, a declarat blondina la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani.”

