Mirabela Dauer, mărturisiri sfâşietoare despre fiul său. Nicio mamă nu merită să treacă printr-o astfel de durere: “Nici la 44 de ani nu vrea să mă cunoască”

Pentru majoitatea românilor, Mirabela Dauer este una din cele mai iubite soliste. Numai că, înainte de artist, Mirabela a fost și este un om. Puțină lume știe, sau a știut, de dramele prin care celebra solistă a trecut. După un prim mariaj eșuat a urmat al doilea, care din păcate era să-i fie și fatal. Drama și mai mare este că fiul Mirabelei, ajuns la 44 de ani, nu vrea să aibă de-a face cu ea.

Pentru cei care își mai amintesc, Miralbela Dauer apărea pe scena muzicii românești odată cu debutul acestia în 1963. Artia a debutat cu trupa de rock Roșu și Negru. La acea vreme Mirabela dauer cânta în principal piese din repertoriul Ritei Pavone La începutul carierei sale, Mirabela Dauer, alături de Aurora Andronache, cânta în grupul vocal Aurora. După acest moment cariera artistei avea să înflorească și să o ducă, în cele din urmă. la artistul complet de astăzi.

Numai că, dacă pe plan profesional lucrurile au mers bine, în plan personal lucrurile nu au stat chiar așa. Ajunsă astăzi la 74 de ani, Mirabela Dauer a povestit, cu greu, despre una din cele mai negre perioade din viața sa. După un prim mariaj eșuat cu Willy Dauer, în 1972 avea să-l cunoască pe cel de-al doilea soț.

Un nume important în televizunea română la acea vreme, Dan Traian Popovici, era un regizor de montaj bine cunoscut. Cei doi aveau să se căsătorească în acel an, iar mariajul a durat până în 1980. În urma mariajului a venit pe lume și fiul celor doi, Dan Alexandru Popovici, cre astăzi are 44 de ani. Căsătoria, dar și divorțul, povestește celebra artistă, a fost unul parcă scos din scenariile unor filme de groază.

Recent Mirabela Dauer a fost invitata lui Mihai Morar, în cadrul podcast-ului realizat de moderator, „Fain și simplu”. Printre multele povești spuse aici, Mirabela Dauer a vorbit și despre acest episod negru din viața ei. A vorbit despre abuzurile la care a fost supusă de Dan Traian Popovici, abuzuri ce aveau să o aducă în pragul unei posibile drame.

Dar partea cumplită a acestei situații a fost privarea artistei de fiul acesteia. Arista a poestit că la momentul divorțului, fostul soț avea să declare că artista l-ar fi înșelat, cerând custodia completă a fiului lor, atuci în vârstă de 2 ani. Din păcate, decizia jduecătorilor avea să fie în favoarea tatălui, Mirabela Dauer fiind obligată ulterior să plătească pensia alimentară. Partea și mai dureroasă a fost că nu și-a putut crește fiul, iar Dan Alexandru, crescut de cea de a doua soție a tatălui, avea să o renege.

“Oamenii se schimbă, el s-a schimbat, dar este atât de înnrăit de oamenii din jurul lui, încât niciodată nu o să-l mai văd. El nu mă cunoaște cu adevărat, e tardiv! Nu are amintiri cu mine, i s-au șters toate. Au fost niște oameni în jurul lui care m-au urât, inclusiv taică-su. Nimeni nu i-a spus nimic bun de mine și atunci el nici nu a fost interesat să afle despre mine. El e matur acum, are 44 de ani. Dragoste cu sila nu se poate!

Iată că nici la 44 de ani nu vrea să mă cunoască. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, nu mă ambalez la gândul că vine, că aș vrea să-i spun… nu! Că atunci îmi creez o realitate care nu e și nu va fi. Dacă o vrea Dumnezeu vreodată, lăsam lucrurile să vină. Am făcut tot ce se poate posibil din partea mea. Nu se poate, el este montat de niște oameni. El nu are ce să ierte la mine, dar i s-au spus lucruri rele. Au fost minciuni, oribilități. Noi nu suntem certați, doar despărțiți. Am fost singură toată viața. Pentru mine o persoană care nu are familie e singură toată viața. Eu nu am familie!”, a povestit Mirabela Dauer la „Fain și simplu”.