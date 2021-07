Ce a pățit Mirabela Dauer chiar pe scena de la Mamaia. Ce rușine a trăit, în fața publicului întreg

Mirabel Dauer este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste din România. Cântăreața a fost invitată la Cătălin Măruță, acolo unde a făcut mai multe dezvăliri.

Cu zâmbetul pe buze și plină de viață, Mirabela Dauer a fost invitată la Vara lui Măruță, ediția de vară a celebrei emisiuni.

Vorbind despre festivalul de la Mamaia și despre istoria lui, Mirabela Dauer a povestit o întâmplare care acum pare hazlie, dar la vremea ei a fost extrem de rușinoasă pentru artistă.

Ea a povestit că a câștigat ceva premii la Mamaia, dar pe vremea aceea erau laureați, care veneau pe scenă și li se înmâna premiul în bani.

Așa i s-a întâmplat și artistei, care a urcat pe scenă să își ia premiul care se dădea sub formă de bani în plic.

„Am câștigat ceva premii la Mamaia, dar pe vremea aia banii se dadeau pe scenă, în niște plicuri. Și mie mi s-a rupt plicul, că erau bani mărunți în el (…)”, a spus Mirabela, amuzată.

„Ca la nuntă, era cu strigare?”, a spus Theo Rose.

„A fost furtună, nu s-a mai ținut festivalul de la Mamaia la Teatrul de Vară și s-a ținut la Teatrul de Balet din Constanța. Și s-a rupt plicul meu cu bani pe scenă, fiind monede și bani mărunți.

Țin minte că prima oară am cântat Amurgul și am stat toată ziua pe plajă. Eram o carne vie care umbla prin hotel, dar nu mai umblam, că nu mai puteam. Fiind convinsă că nu câștig nimic, eu am stat la plajă de dimineața până seara.

Când au venit și m-au anunțat că trebuie să merg la spectacol că sunt laureat, atunci mi s-a rupt filmul. Nu puteam să mă îmbrac, aveam o rochie cu sclipici care zgârie, din lurex”, a povestit Mirabela Dauer.