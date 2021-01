Mioara Roman, internată iar în spital. Prin ce clipe cumplite trece: ”Starea ei s-a agravat”

Oana Roman a decis în urmă cu mai bine de un an să se mute într-o casă mai mare atât pentru confortul familiei sale, dar mai ales pentru a o putea avea aproape pe mama sa, Mioara Roman, măcinată de probleme de sănătate. Starea acesteia s-a agravat, așa că vedeta a decis să o interneze la spital preț de câteva zile.

Zile grele pentru surorile Oana și Catinca Roman. Au ajuns din nou la spital cu mama Mioara

Mioara Roman (80 de ani) suferă de Parkinson. „Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă?

Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana Roman, printre lacrimi, în emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea” de la Kanal D.

După cum a prevestit, starea de sănătate a mamei sale s-a înrăutățit, așa că a a mers cu aceasta să-i facă un test Covid, care a ieșit negativ, pentru a o interna ulterior: „Mama s-a simțit rău zilele trecute, starea ei s-a agravat. Testul Covid a ieșit negativ, mâine o internăm pentru trei zile. Vineri merg să o iau de la spital”, a spus Catinca Roman pentru Click.

Și fiica sa a avut recent probleme de sănătate

Oana Roman a povestit pe rețelele de socializare cu ce probleme se confruntă fiica sa, Isabela: „Am dispărut un pic pentru că Iza a făcut febră ieri un pic, de asta nu mi-a ars să stau pe Instagram. După cum ați văzut-o, e foarte bine acum. Și aseară, cu febră 38, cânta și dansa. Am fost la medic cu ea și are viroză intestinală. Ca toți copiii, bagă în gură tot felul de chestii. Iza a tot făcut, ca orice copil, tot felul de viroze.

Sunt obișnuită, doar că de data asta a fost diferit, pentru că sunt doar eu cu ea. Aseară l-a sunat pe taică-su și l-a rugat să vină să o vadă. Când nu îi este bine, el e singurul care reușește să o calmeze. El a fost astăzi cu ea la spital. Aștept să văd cum evoluează. În principiu, mâine trebuia să avem filmări. Vedem cum o să fie”, a explicat ea.