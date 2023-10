Minune la racla Sfintei Parascheva din Iaşi? Nu există explicaţii pentru ce s-a întâmplat cu un copil de 7 ani: „L-am dus la specialişti, am cheltuit mii de euro”

O minune s-ar fi petrecut la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, de la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde mii de români s-au adunat sâmbătă, 14 octombrie 2023. Un copil în vârstă de 7 ani, care nu a vorbit niciodată, ar fi fost vindecat. Ce s-a petrecut după rugăciunea mamei.

Pe 14 octombrie 2023, creștinii ortodocși au prăznuit-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată a fi un izvor de binecuvântare pentru oameni. Se spune că aduce sănătate trupească, dar și duhovnicească în dreptul celor care o cheamă să intervină în viața lor prin rugăciune.

Mulți români au mers la Catedrala Mitropolitană din Iași sâmbătă, acolo unde au putut fi văzute moaștele Sfintei Parascheva, păstrate de mai bine de 350 de ani. Cinstirea Sfintei nu se face doar în Moldova, ci și în Transilvania și Țara Românească, în bisericile ctitorite cu hramul Cuvioasa Parascheva.

Racla Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă unul dintre cele mai speciale locuri din punct de vedere spiritual din țara noastră. Zeci de mii de oameni au așteptat la coadă, și în anul 2023, pentru a-și îndrepta rugăciunile către Sfântă, cerându-i ajutorul în problemele lor.

Nu este prima dată când se aude că Sfânta Cuvioasă Parascheva a adus sănătate trupească oamenilor. I s-a întâmplat și unui copil în vârstă de doar 7 ani, potrivit informațiilor din spațiul public. O mamă și-a dus micuțul la racla din Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a cere vindecare.

„Necazul meu a început în urma cu 4 ani. Am născut un băiețel perfect sănătos. Vioi, plin de energie, lumina ochilor mei. Fiind o femeie de carieră, recunosc că am neglijat mult partea mea de responsabilitate în ce privește creșterea lui”, a început să povestească românca.

Femeia a explicat că a angajat o bonă pentru copilul său, despre care a aflat ulterior că lua micuțul și îl punea în fața televizorului și a telefonului mobil, ea petrecând timpul pe canapea. Cu alte cuvinte, copilul ar fi crescut zi de zi, timp de opt ore, în fața dispozitivelor mobile. Adormea și se trezea cu TV-ul.

În timp a observat că fiul său era din ce în ce mai agitat, iar pe timpul nopții plângea fără niciun motiv ce putea fi identificat. A început să facă crize din ce în ce mai intense. Nu a vorbit niciodată – nu a scos niciun cuvânt până la vârsta de 7 ani, potrivit relatărilor femeii.

„Când scriu acest mesaj, băiețelul nostru are deja 7 ani. Până joi nu a spus niciodată mama, tata, apa. L-am dus la zeci de specialiști, am cheltuit mii de euro, fără niciun folos. Am fost de câteva ori pe la biserică, dar trebuie să recunosc, superficial, fără așteptări”, a recunoscut ea.