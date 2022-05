Minune la mănăstirea unde Gigi Becali a fost duminică dimineață. Ce a apărut pe cer după ce aici a ajuns cea mai veche icoană creştină a lumii

Gigi Becali a călătorit în județul Teleorman, în dimineața zilei de duminică, 8 mai. Latifundiarul din Pipera a fost să viziteze mânăstirea Pantocrator, acolo unde se află cea mai veche icoană a creştinătăţii. Ce minune a apărut pe cer. Credincioșilor nu le-a venit să creadă.

Enoriașii mânăstirii Pantocrator au rămas impresionați de minunea ce a apărut pe cer, deasupra lăcașului sfânt unde se află cea mai veche icoană creștină din lume. Potrivit celor de la Antena 3, credincioșii au privit cum, în jurul soarelui, s-a creat un cerc de lumină în culorile curcubelui.

Oamenii au perceput apariția curcubeului circular precum un semn de la Divinitate, motiv pentru care s-au rugat, din nou, recunoscători la cea mai veche icoană a creştinătăţii.

În dimineața zilei de duminică, 8 mai, Gigi Becali s-a dus în pelerinaj la mânăstirea Pantocrator, alături de mii de alți români. Latifundiarul din Pipera este renumit pentru cât este de evlavios și credincios.

„Am mai fost. Am fost și vineri noaptea. Am venit la sfânta liturghie, că e duminică azi. Am fost la icoană deja. Pelerinaj în fiecare duminică!

Biserică, biserică, biserică! În fiecare duminică la Hristos, dacă vreţi să vă meargă bine. Hai, Domnul să vă ajute!”, le-a transmis Gigi Becali tuturor românilor, conform sursei citate.