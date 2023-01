Ministrul Muncii, întrebat cât ar trebui să fie pensia minimă în România pentru a asigura un trai decent. Răspunsul lui Marius Budăi va înfuria mulți români

Inflația din România a atins cote inimaginabile, iar traiul românilor de la o lună la alta devine o reală provocare, pentru unii nerealizabilă. Una dintre categoriile puternic defavorizate de aceste schimbări este reprezenată de pensionari, care trebuie să se limiteze exclusiv la banii primiți de la stat după zeci de nai de muncă. În cursul zilei de ieri, Marius Budăi a fost întrebat despre pensia pe care bătrânii ar trebui să o primească pentru a se putea descurca decent, măcar de la o lună la alta.

Bătrânii fac parte din categoriile vulnerabile de cetățeni. Pe lângă pensiile mici pe care le primesc după zeci de ani de muncă, aceștia se confruntă cu diverse probleme de sănătate și, implicit, sunt nevoiți să aloce sume semnificative de bani pentru tratamentele lunare.

Cu toate acestea, problema pensiilor mici a existat dintotdeuna, iar din păcate, rezolvarea pare că întârzie să apară. Invitat în cadrul unei emisiuni, ministrul Muncii a fost întrebat ieri despre suma pe care o consideră necesară pentru ca pensionarii să ducă un trai decent în fiecare lună.

Marius Budăi a ezitat să ofere un răspuns clar, menționând faptul că, orice sumă ar specifica, vor exista persoane care vor critica părerea sa, motiv pentru care, a preferat să nu ofere o sumă exactă.

Cu toate acestea, ministrul Muncii a oferit o sumă orientativă pe care o consideră rezonabilă, mai exact, suma de 3.000 de lei.

”Este o întrebare foarte grea şi am făcut greşeala o dată să răspund cu o cifră exactă. Niciodată nu am evitat o întrebare, însă nu am să vă răspund cu o cifră, pentru că orice cifră voi spune eu acum, cineva o să vină şi o să spună că este prea mică sau este prea mare.

În concepţia mea, dacă România şi-ar permite astăzi, eu cred că pensia minimă în România ar trebui să fie aici, unde noi ne adresăm cu măsurile (plafonul de 3000 de lei, până la care pensionarii primesc, în funcţie de pensie, ajutoare din partea Guvernului – n.r.)”, a afirmat, luni seară, la Antena 3, Marius Budăi,