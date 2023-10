Este incredibil, dar adevărat. Minodora și-a împodobit deja casa și a făcut bradul de Crăciun: „Nu am luat-o razna”. Cântăreața susține că are și o explicație pentru asta, respectiv de ce și-a găitit vila încă din luna octombrie.

Minodora și-a decorat deja vila în valoare de 300.000 de euro pentru Sărbătorile de iarnă chiar dacă nu am intrat nicimăcar în luna noiembrie.

Minodora este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere. Artista și-a împodobit de pe acum pomul de Crăciun, iar motivul este unul cât se poate de întemeiat.

Cântăreața va fi plecată peste Ocean timp de o lună, iar la întoarcere vrea să-și găsească locuința, gata pregătită pentru Crăciun. Astfel, pe Instagram, vedeta a postat un filmuleț în care se poate vedea pomul de Crăciun împodobit cu beculețe și alte decorațiuni specifice Sărbătorilor de Nașterea Domnului.

Minodora pleacă în străinătate, unde va susține concerte și, la întoarcere, nu avea deloc timp să se ocupe de pregătirea locuinței pentru Sărbătorile de iarnă. Așa că s-a sfătuit cu familia ei, iar întreaga aceștia au fost de acord că ar trebui să decoreze casă încă de pe acum.

”Am în ochi numai roșu și doar moși. De două zile am început. Există o explicație, nu am luat-o razna! În două săptămâni plec în America și stau o lună. Am făcut un sondaj de opinie. I-am întrebat pe băieții mei dacă vor ca în momentul când intrăm în casă să vedem casa decorată și au spus că da.

Nu mai participă nimeni la acțiune. Ei nu știu. Mai cumpăr în fiecare an, doar ce apare nou și fac combinații. Când am timp, între Crăciun și Revelion, schimb decorațiile și nu mai vezi niciun moș, doar steluțe sau altceva, am o colecție.

Îmi place. Totul pus la punct pentru mine este liniște, pace, lumânări parfumate, muzică ambientală, eu nu mă uit la televizor”, a declarat Minodora pentru Antena Stars.