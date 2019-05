Ce sfat le dă ministrul Transporturilor șoferilor Uber care au fost amendați

Mai mulți șoferi Uber au fost amendați, joi, după intrarea în vigoare a modificărilor la legea taximetriei. În plus, au rămas și fără plăcuțele de înmatriculare. Ministrul Transporturilor îi sfătuiește să conteste în instanță măsurile aplicate de polițiștii de la Brigada Rutieră.

Reprezentanții companiilor de ride-sharing au transmis că în trafic au ieșit cu 25% mai puțini șoferi Uber și Bolt, ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor la legea taximetriei. Aceștia au precizat că vor susține financiar și juridic şoferii care vor avea probleme.

Joi, 16 mai, polițiștii au amendat cu câte 1.000 de lei 4 șoferi Uber, iar 3 dintre ei au rămas și fără plăcuțele de înmatriculare.

„În cazul ultimilor trei şoferi, ca măsură complementară, s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a maşinii pentru o perioadă de 6 luni, prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare”, a transmis Birgada Rutieră.

Răzvan Cuc: „Șoferii Uber amendați să conteste în instanță”

Ministrul Transporturilor le-a recomandat șoferilor Uber care au fost sancționați de polițiști să se lupte în instanță pentru drepturile lor și a precizat că aceștia nu pot fi considerați „pirați.”

„Eu îi sfătuiesc pe şoferii care au luat amendă azi să se ducă să conteste în instanţă. Şi eu am fost amendat de poliţie şi m-am dus şi am contestat când am considerat că mi s-a făcut o nedreptate”, a declarat Răzvan Cuc.

ALDE a cerut Guvernului Dăncilă, joi, să propună urgent un act normativ care să rezolve problema Uber.