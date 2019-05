Rămân taxiurile singura opțiune pentru români? Reacțiile clienților, după controversata ordonanță care vizează Uber și Bolt

Ordonanța care modifică Legea taximetriei a intrat în vigoare și se aplică din aceste zile. Dar atenția a fost mutată pe companiile de ridesharing precum Uber și Bolt, care au fost împinse în afara legii.

Ordonanța care modifică Legea taximetriei și care a fost prezentată drept anti-piraterie a intrat în vigoare joi, 16 mai, la ora 0:00. Teoretic, aceasta nu mai permite transportul de persoane fără autorizație, iar cei prinși că fac acest lucru riscă amenzi de până la 5.000 de lei.

Transportatorii și taximetriștii, pe de-o parte, salută legea pentru că, susțin ei, elimină de pe piață firmele care fac transport ilegal. De cealaltă parte, contestatarii atrag atenția că firmele precum Uber și Bolt vor fi interzise. La mijloc au picat chiar șoferii companiilor de ridesharing care, de frica amenzilor, au devenit reticenți în a ieși pe străzi.

Șoferii de Uber, Bolt sau Clever, care s-au încumetat să iasă pe străzi după intrarea în vigoare a actului normativ, susțin că nu se tem de amenzi. Iar aceste servicii au fost preferate de mulți clienți, chiar și în contextul discuțiilor aprinse pe acest subiect și al părerilor pro și contra.

“O să merg cu Taxify în seara asta acasă. Nu vreau să dispară acest mijloc de transport, mi se pare ideal pentru că este decent, nu ai nevoie să-i dai o şpagă”.

“Am avut parte de situaţii neplăcute cu taximetriştii clasici, de aia de vreo 3 ani folosesc Uber sau Bolt”, au fost câteva dintre reacțiile surprinse de Știrile Pro TV.

Reporter: Dumneavoastră sunteţi mulţumit că a intrat OUG în vigoare?

Taximetrist: Sincer, da. Nu mai fac concurenţă neloială, sunt ilegali, nu au niciun act asupra lor”.

În tot acest amalgam de reacții și păreri, au avut un punct de vedere și companiile de ridesharing, cele care, până la urmă, sunt singurele care pot oferi un punct de vedere pertinent.

Oficiali ai Uber şi Bolt au confimat pentru agenția Mediafax că şoferii parteneri au primit mesaje, prin intermediul aplicaţiilor, în care aceştia sunt asiguraţi că vor fi susţinuţi financiar şi juridic, în cazul în care vor întâmpina dificultăţi. Cu alte cuvinte, amenzile primite de șoferi, dacă acestea vor exista, vor fi suportate de companiile de ridesharing. O situație de compromis, până la clarificarea situației.

Şoferii au fost rugaţi să semnalizeze eventualele abuzuri, conform anunţurilor emise de companii. Până joi după-amiază, companiile susțineau că nu primiseră informaţii despre eventuale amenzi sau controale în trafic.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, susține că interzicerea Uber și Bolt este, în opinia sa, un fake-news. O afirmație parțial adevărată, pentru că, teoretic, șoferii nu pot fi interziși, dar pot fi amendați.

„Am avut o întâlnire cu cei de pe platformele electronice: Uber, Clever, etc. Am avut o întâlnire la minister tocmai pentru a le explica că nu vor fi interzişi. Văd că este un fake news care circulă peste tot că Uber este interzis. Am văzut că inclusiv cei de la platformele electronice au declarat că nu vor fi interzişi, dar văd că se tot propagă ştirea asta peste tot în mass-media. Nu îi interzice nimeni, nu vor fi probleme, din contră, de 5 ani de zile nu s-a implementat acest domeniu, iar guvernarea PSD este guvernarea care va reglementa acest domeniu. Ei au fost foarte mulţumiţi pentru că au avut un partener de dialog în ultima lună, au venit cu câteva observaţii de care trebuie să ţinem cont, după care vom urca acest proiect pe procedura de transparenţă. Uber nu este piraterie, se face o confuzie foarte gravă”

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor