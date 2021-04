Ministrul Sănătății a anunțat trei măsuri radicale pentru al treilea val al pandemiei de covid-19. Care sunt măsurile anunțate, citiți în articolul de mai jos.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat trei măsuri radicale suplimentare pentru combaterea celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus.

Vlad Voiculescu a informat, duminică după amiaza, într-o conferință de presă la Ministerul Sănătății, care sunt cele trei măsuri suplimentare pentru ca sistemul sanitar să facă față valului trei al pandemiei de coronavirus.

”Sunt trei măsuri asupra cărora ne-am concentrat (…) Prioritățile au fost așa: prima dată am mers către spitale la care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să apelăm”, a anunțat Vlad Voiculescu. Astfel, o primă măsură este aceea de suplimentare a numărului de paturi.

”Am mers pentru suplimentarea paturilor. Am mers către spitalul Fundeni, avem acolo un număr de 70 de paturi cu oxigen și un număr de 14 paturi de ATI, care sunt fie disponibile deja fie în pregătire. Am mers către Institutul Oncologic București, avem un număr de cinci paturi de ATI și avem cinci paturi pentru terapie acută care sunt disponibile la Institutul Oncologic București. Sunt 35 de paturi cu oxigen la Spitalul Colentina, două paturi de ATI la Spitalul Georta. La Colțea 16 paturi cu oxigen și avem și o creștere a numărului de paturi avizate în unitățile mobile. Acele unități pe care le găsiți în curțile spitalelor precum Nasta, Victor Babeș. Vorbim de o creștere de 8 la 12 paturi la fiecare mașină și vorbim despre creșterea la 45 a paturilor de ATI de la Spitalul Pantelimon. Începând de luni vom avea 12 paturi în plus la Victor Babeș în București”, a mai spus ministrul Sănătății.