Ministrul Muncii a lucrat luni seară la un hotel din Capitală. Cum i-a ajutat Violeta Alexandru pe colegi: „Am muncit împreună”

Ministrul Muncii a făcut public pe pagina sa de Facebook faptul că a lucrat alături de colectivul unui hotel din Capitală la redeschiderea acestuia. Fără a-i fi rușine de munca depusă, Violeta Alexandru și-a arătat susținerea față de mediul privat și în special de angajații muncitori.

“Am contribuit la toate eforturile echipei de a asigura igienizarea camerelor”

Ministrul Muncii nu se dă înlături de la munca de jos, așa că luni seară a participat la toate activitățile necesare pentru redeschiderea unui hotel din Capitală, inclusiv la igienizarea camerelor. Violeta Alexandru recunoaște că sectorul privat este grav afectat de pandemia de COVID-19 și afirmă că va face toate eforturile pentru a sprijini relansarea economiei și a sectoarelor afectate.

„Pe seară am petrecut câteva ore cu echipa unui hotel din București care și-a reluat și chiar și-a extins recent activitatea. Am muncit împreună, inclusiv am contribuit la toate eforturile echipei de a asigura igienizarea camerelor.

Practic am vrut să știe de la mine că îi respect. Am un respect sincer pentru oamenii care muncesc.

Încă de la începutul acestei crize, mi-am propus să fiu alături de mediul privat, să-i ofer tot sprijinul posibil, pentru că a fost și este, încă, afectat de restricțiile acestei perioade. Sistemul public a supraviețuit însă sistemul privat se resimte.

Am cunoscut o echipă care are încredere că lucrurile merg spre bine. Și clienți responsabili care știu că ține de fiecare dintre noi să depășim cu bine perioada atât de grea a pandemiei. Un vibe bun al angajaților, o legătură autentică între aceștia și clienți face ca afacerea pe care o dezvolți să fie apreciată.

Mulțumesc pentru lecția de seriozitate! România revine la muncă! #lamunca”, a scris ministrul Muncii, Violeta Alexandru, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

(Sursă foto: Pagina de Facebook Violeta Alexandru)