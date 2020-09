A murit de la o eșarfă. Actrița iubită de milioane de români și sfârșitul ei tragic

Rămasă în amintirea tuturor pentru rolul din “Ecaterina Teodoroiu”, Stela Furcovici s-a stins într-un accident stupid. Actriţa iubită de milioane de români a murit de la o eşarfă.

În 1978, Stela Furcovici era aleasă pentru a o interpreta pe Ecaterina Teodoroiu. A avut peste 200 de contracandidate, însă Dinu Cocea a ştiut imediat că ea este cea care va juca rolul principal. Printre aspirantele la rol s-au numărat actriţe deja cunoscute şi îndrăgite de publicul român. Aimée Iacobescu, Irina Petrescu sau Violeta Andrei nu l-au convins pe regizor.

“M-am oprit la ea. Fără să o cunosc. O remarcasem într-o poză și am chemat-o la probă. Semăna foarte bine, temperamental, cu Ecaterina Teodoroiu, despre care mă documentasem un an întreg. Stela Furcovici nu era actriță, era «tinereancă». Eu am luat-o din tinerețe. La teatrul din Turda era figurantă… A fost ca un argint viu. Nestatornică. Tonică. Explozivă. Un spirit de revoltă o frământa mereu. De-asta a și fost dată afară de la UNATC, unde era studentă la clasa actorului Dem Rădulescu. Pentru că nu s-a dus la orele de armată. N-a vrut. Și-atunci au dat-o afară din institut.

M-am dus la Ministerul Culturii să vorbesc cu directorul responsabil cu teatrele. I-am zis: «Uite-o, domne, pe Ecaterina Teodoroiu, premiul întâi pe țară a Uniunii Cineaștilor pentru interpretare. Premiu pentru cea mai bună actriță și… nu e actriță. S-au dat câteva telefoane, s-au luat niște măsuri și… așa a primit Stela Furcovici statutul de actriță, care fusese până atunci doar o figurantă”, povestea regizorul Dinu Cocea, pentru Jurnalul Naţional.