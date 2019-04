Ministru, până în ultima secundă: reacția lui Toader la posibila demitere

Tudorel Toader nu va mai mai fi ministru pentru foarte mult timp, dar asta nu înseamnă că va renunța cu ușurință la fotoliul din Justiție.

În ședința Comitetului Executiv Național al PSD se va discuta miercuri remanierea din funcție a lui Tudorel Toader. Întrebat ce părere are despre acest lucru, ministrul justiție a fost surprinzător de agresiv. „Nu vreau să vă răspund de mii de ori la întrebare, pare aşa un exerciţiu să vedeţi dacă ţin minte ce am răspuns anterior. (…) Mâine voi fi ministru, am spus de o mie de ori, până în momentul în care în Monitorul Oficial apare decizia”, a declarat Toader.

Ministrul insistă pe faptul că-și va menține postul până când va apărea în Monitorul Oficial că a fost eliberat din funcție. Toader a atras atenția și asupra faptului că demiterea de către partidul de la guvernare nu este suficientă. După cum am aflat în urmă cu câteva luni, până când președintele României nu semnează decretul de revocare, decizia pe care PSD-ul ar putea să o ia mâine este nulă.

„Voi ţine cont de decizia producătoare de efecte juridice, de ceea ce va scrie în Monitorul Oficial. Eu plec de la minister când văd în Monitorul Oficial. Chiar şi de-ar fi demisie tot trebuie decretul preşedintelui de revocare, deci reperul fix, obiectiv şi juridic este Monitorul Oficial, când apare se eliberează din funcţie X şi se numeşte cutare”, a adăugat Tudorel Toader.

Pe agenda de miercuri a Comitetului Executiv Național al PSD se mai numără și remaniera altor miniștri, nu doar a lui Toader. Rovana Plumb și Natalia Intotero sunt pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Din acest motiv, nu mai pot ocupa poziția de ministru, mai ales că trebuie să se implice activ în campania electorală. În aceeași ședință se va discuta calendarul mitingurilor din țară pentru campania electorală. Alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție sunt programate pe 7 mai.