Miniştrii USR PLUS au demisionat din Guvernul Cîțu. Ce urmează să se întâmple VIDEO

Criza guveramentală a României a trecut la un nou nivel. În urmă cu câteva minute Alianța USR PLUS și-a anunțat retragerea miniștrilor din Guvernul Cîțu. Decizia vine ca răspuns la eșecul moțiunii de cenzură. Decizia a venit după ședința birourilor permanente ale Alianței din Parlamentul României.

În urmă cu o săptămână premierul Florin Cîțu anunța demiterea celui de-al doilea ministru din Alianța USR PLUS. Demisia lui Stelian Stoica declanșa bomba în sânul coaliției de guvernare cu PNL. În același timp, printr-o decizie controversată, Alianța USR PLUS devenea semnatara moțiunii de cenzură realizată de cei de la AUR. Ulterior au apărut acuzațiile pe marginea acestei moțiuni, mai exact legat de semnăturile regăsite pe actul în sine.

Astăzi Florin Cîțu era chemat la Cotroceni, într-o ședință de urgență cu Klaus Iohannis, iar Alianța se întâlnea în birourile permanente din Parlament. Pas cu pas, cei din USR PLUS au fost artizanii destremării coaliției de guvernământ, alături de PNL.

Înainte ca Dan Barna și Dacian Cioloș să anunțe decizia de a-și retrage miniștrii, FLorin Cîțu anunța concluziile întrevederii cu președintele Klaus Iohannis. Tot în această seară, Florin Cîțu a primit o lovitură, nu mai are o majoritate în Parlament, iar USR PLUS merge mai departe cu moțiunea de cenzură.

Eu consider că doar o coaliţie de dreapta poate conduce România astăzi, această coaliţie cu care am pornit la drum, trebuie doar să ne aşezăm la masă şi să discutăm”, declara cu câteva ore în urmă Florin Cîțu .

După câteva ore de discuții în spatele ușilor închise, Dan Barna și Dacian Cioloș au ieșit în fața presei pentru a-și anunța decizia. Așa se face că toți miniștr aflați în componența guvernului și-au dat demisia.

„În aceste zile care s-au scurs de la momentul în care am intrat în guvern, am arătat că se poate și altfel în această Românie. Nu se mai poate așa! Și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR PLUS. Florin Cîțu a dinamitat conștient şi perfect responsabil această coaliţie cu bună știință și cinism. Florin Cîţu nu mai poate să fie premier şi din acest motiv miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu.

La nivel personal pot să-mi reproșez că am fost mult prea împăciuitor. Premierul Florin Cîțu și-a pierdut cinstea obrazului. În momentul de față, noi ne-am înaintat demisiile, sunt irevocabile, certe. Președintele Klaus Iohannis nu și-a exercitat până astăzi calitatea de mediator. Poate să arate României că este președintele de care avem nevoie cu toții.

Florin Cîțu și-a asumat împingerea din afara Coaliției a USR PLUS Este o decizie pe care am luat-o cu toţi colegii din USR PLUS, este o decizie susținută de Biroul Naţional şi în acest context ne prezentăm demisiile. Le aveți aici şi pe a mea şi a celorlalți miniștrii. Mâine dimineață premierul le va avea pe birou, astfel încât să deblocăm această criză care azi în Biroul Permanent a devenit ridicolă”, a declarat Dan Barna, la finalul ședinței.