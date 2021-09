Premierul Florin Cîțu traversează o perioadă a vieții sale deloc strălucită. După ce s-a descoperit că a fost prins beat la volan pe vremea când era student în America, acum o nouă bombă a apărut despre prim-ministrul român. Adevăratul motiv pentru care Florin Cîțu a fost dat afară de la ING Bank. Fostul său șef a dat cărțile pe față.

Aflat în plin scandal cu USR-PLUS, care vrea să facă alianță cu AUR pentru a da jos Guvernul condus de PNL-iști, Florin Cîțu are de înfruntat noi acuzații la adresa sa. De această dată, cel care rupe tăcerea este nimeni altul decât fostul său șef de la ING Bank. După multe speculații și presupuneri, Mișu Negrițoiu, fostul CEO al ING Bank România, a dezvăluit de ce a fost dat afară Cîțu, de fapt.

Mișu Negrițoiu, fostul CEO al ING Bank România, îl face praf pe actualul premier al României. Deși acesta i-a oferit un post în banca pe care o conducea, Negrițoiu și-a dat repede seama că nu e de Florin Cîțu munca respectivă. Acum, la mai bine de zece ani de la acel episod, fostul CEO al ING Bank România rupe tăcerea! Mișu Negrițoiu îl caracterizează pe Cîțu drept ”un mic satrap, foarte învechit”, care ”nu știe să lucreze în echipă”. Negrițoiu i-a făcut această caracterizare lui Cîțu într-un comentariu la o postare pe Facebook a lui Rareș Bogdan.

”Bogdan, USR PLUS sunt singurii care pot duce Romania mai departe. Nu voi, cu Citu. Va cunosc destul de bine pe amindoi, si stii asta. M-ai intrebat odata de Citu. Am fost neutru, dar omul este un mic satrap. De-asta l-am si scos din banca. Este f invechit. Nu stie sa lucreze in echipa. Si chiar crede, ca poate sa faca orice! Orban este singurul care poate sa duca PNL mai departe. Voi il ingropati. Nu-mi pasa, dar pacat de tara! Presedintele tau, pluteste. A ratat sansa unui guvern de 8 ani. Poate a ascultat prea mult, la tine”, a scris fostul șef al lui Cîțu pe Facebook.