Mini-seria de pe Netflix care a urcat pe locul 1 în topul preferințelor. Documentarul este cel mai apreciat la început de 2024

Un documentar bazat pe fapte reale este la mare căutare pe Netflix, la început de an. Producția a debutat pe 17 ianuarie 2024 și deja este extrem de apreciată. Serialul prezintă povestea tinerei Denisei Huskins, care a fost răpită într-o noapte, în anul 2015. Ea locuia în casa iubitului ei Aaron Quinn din Vallejo, California, când viața lor s-a schimbat brusc!

Mini-seria de pe Netflix, cea mai apreciată la început de 2024

Cuplul de kinetoterapeuți au fost treziți în miezul nopții de indivizii care au pătruns în locuința lor. Doi bărbați au pătruns în casă, i-au legat și i-au forțat să ia droguri.

Denise a fost răpită și reținută pentru răscumpărare, dar când Aaron, partenerul ei, a raportat incidentul, poliția a ajuns să-l suspecteze în schimb. Relatarea evenimentelor de către tânărul cuplu a fost prea exagerată pentru ca cineva să creadă că așa ceva chiar s-a petrecut în casa lor.

American Nightmare, cel mai urmărit documentar

„O mulțime de povești despre crime sunt foarte liniare și evidente de la început. Ceea ce a fost cu adevărat intrigant la această poveste a fost faptul că de fiecare dată când crezi că știi ce s-a întâmplat, există o altă întorsătură. Toată lumea crede că știe sfârșitul de la început. În această poveste, puțini oameni ar fi prezis vreodată că adevărul este într-adevăr adevărul”, se arată în prezentarea de pe Netflix.

Chiar și când Denise a fost eliberată două zile mai târziu, după ce a fost drogată și violată, poliția a susținut că povestea răpirii nu are sens.

Povestea lui Denise, comparată cu Gone Girl

Povestea Denisei a atras atenția tuturor, mulți comparând-o cu filmul de succes din 2004, Gone Girl (n.r. Fata Răpită), realizat după romanul lui Gillian Flynn. În Gone Girl se relatează povestea unei femei care și-a falsificat propria răpire.

După trei luni de la răpirea lui Denise, poliția a investigat un alt caz similar și a găsit dovezi legate de răpirea Denisei, la un bărbat pe nume Matthew Muller.

Ulterior, Muller a ajuns să fie condamnat la 40 de ani de închisoare, fiind acuzat de răpirea și violarea lui Denise Huskins. Cuplul a dat în judecată orașul Vallejo, pentru defăimare și a câștigat o sumă impresionantă, aproximativ 2,5 milioane de dolari.

Pe platforma X, fostul Twitter, internauții au mărturisit că au fost șocați după ce au vizionat documentarul: „Nici nu am idee care va fi rezultatul într-un final, dar Poliția are autoritate ca în anii 70!!! Nu vă faceți griji pentru investigație”/ „Nu-mi vine să cred ce tocmai am urmărit. Denisei și toate femeile care spun adevărul lor merită mult mai bine decât ceea ce le oferă sistemele de justiție înapoiate din toată lumea asta dezordonată. Mi-e rău. #American Nightmare.”

