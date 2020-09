Cu cine s-a combinat Bianca Drăgușanu după despărțirea de Alex Bodi. E un milionar turc celebru

S-a format un cuplu în showbiz. Este vorba despre nimeni alta decât Bianca Drăgușanu și un renumit milionar turc, fostul iubit al Ioanei Filimon, fostă concurentă la emisiunea ”Ferma”, de la Pro Tv.

Noua despărțire dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi a surprins din nou lumea mondenă. După ce au decis din nou s-o ia pe drumuri separate, se pare că cei doi n-au stat prea mult pe gânduri. În timp ce Alex Bodi s-a refugiat în brațele Dariei Radionova, fosta lui iubită, Bianca Drăgușanu ar fi bifat o nouă cucerire, potrivit Cancan.ro.

Astfel, potrivit surselor menționate, Bianca Drăgușanu a zburat spre Turcia, acolo unde a aterizat direct în brațele milionarului turc pe nume Cengiz Şıklaroğlu, fostul iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera.

De câteva zile cei doi au început să discute pe Instagram, iar lucrurile au evoluat rapid între ei. Astfel, serile trecute, Bianca Drăgușanu ar fi petrecut serile deja în compania noului iubit. Cei doi au vizionat împreună filmul ”365”, film ce a făcut senzație pe Netflix. Mai mult decât atât, aceasta s-a fotografiat într-una dintre mașinile de lux ale lui Cengiz Şıklaroğlu. De altfel, el i-ar fi pus la dispoziție și o mașină cu șofer, dar și un buget consistent pentru a merge la magazine de top. Bianca a fost, așadar, foarte răsfățată de noul iubit.

În plus, milionarul ar fi suferit în trecut o mare dramă, în urma căreia nici azi nu și-ar fi revenit. În urmă cu aproximativ 12 ani, iubita lui ar fi încetat din viață, iar dovadă stau fotografiile pe care acesta le-a postat pe o rețea de socializare, cu text răvășitor. „Erai un înger și Domnul meu mi-a luat ce nu meritam”, este unul dintre mesajele emoționante.

”Am trăit pentru numele și reputația mea până la 35 de ani. Femeile au avut întotdeauna prioritate în viața mea. Eu cu Otilia am trăit o frumoasă poveste de dragoste, poate în cele mai dificile și periculoase momente din viață. Otililia este o femeie adevărată și foarte cinstită. A ales să stea lângă mine în cele mai dificile momente, chiar și atunci când am fost implicat în răfuieli ale mafiei.

La scurt timp după ce m-am despărțit de Otilia, am avut parte de un adevărat război, iar dușmanii mei au reușit să mă împuște de trei ori. Despre Ioana nu pot spune acest lucru. Cu Ioana este o idilă turcească. Ea este doar o mincinoasă. Iubesc femeile și manifest un mare interes pentru ele. Dar după relația pe care am avut-o cu Ioana, am înțeles valoarea Otiliei. Ioana a mințit despre Otilia. După ce am vorbit cu Otilia, am înțeles că Ioana este o mincinoasă”, a spus Cengiz Şıklaroğlu pentru Cancan.ro.