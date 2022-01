Mihai Trăistariu, schimbare radicală de look în 2022. Cum încearcă să pară mai tânăr

Mihai Trăistariu și-a surprins fanii cu un nou look pentru anul 2022. Artistul vrea să își scadă câțiva ani din buletin cu noua imagine. Ce și-a făcut celebrul cântăreț și ce spune despre alegerea sa? E mulțumit?

Mihai Trăistariu este în pas cu moda și nu se teme să încerce lucruri noi când vine vorba despre imagine. Majoritatea persoanelor publice încearcă să vină cu mici detalii noi în privința look-ului tocmai pentru a nu-și plictisi publicul.

Celebrul cântăreț cu siguranță îi surprinde pe fanii lui cu multe amănunte, iar acum vine cu ceva special în privința coafurii sale. Cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare au văzut că vedeta și-a îndreptat părul și s-a vopsit blond, iar noua frezură clar îi taie câțiva ani din buletin.

Cel din urmă s-a lăsat pe mâna specialiștilor și și-a îndreptat părul cu keratină, ulterior a decis să încerce un blond deschis. Unele din admiratoare care îl preferau cu podoaba capilară ondulată vor mai avea de așteptat până ce solistul se va sătura și de acest look.

Un singur lucru îi mai lipsește – o parteneră pe măsură. Vedeta noastră recunoaște de fiecare dată când are ocazia că nu a avut noroc în dragoste și că nici până la această vârstă nu și-a găsit jumătatea.

„E adevărat că de un an sunt singur. Singur nu înseamnă neapărat singurătate, ci faptul că nu mi-am găsit perechea. Am tot căutat-o, am tot postat, am tot căutat pe net.

Primesc cereri, primesc oferte, dar sufletul meu nu consideră că mi-am găsit încă partenera perfectă și atunci dimineață, într-adevăr am făcut o postare și am scris: matrimoniale, bărbos, mustăcios, caut fericirea. Mi-am pus o poză nebărbierit”, a devzăluit Mihai Trăistariu, în cadrul unei emisuni TV”, a declarat artistul în trecut, în cadrul unei emisuni TV.